De Wes Anderson a Nanni Moretti: dónde ver los filmes previos de los protagonistas de Cannes 2021

La fiesta de Cannes tuvo que aguardar un año completo. Spike Lee, presidente del jurado del festival en su suspendida edición de 2020, es probablemente a esas alturas quien ha mantenido el título por más tiempo. Y algunas de las películas confirmadas hace un año, como las nuevas de Wes Anderson y Paul Verhoeven, se aguantaron más de 12 meses para lograr estrenarse en la Costa Azul con público.

Pero finalmente el certamen arrancó este martes, con un aparataje que recuerda la vida antes de la pandemia y el desfile incesante de estrellas y directores por su alfombra roja. El director del El infiltrado del KKKlan y el resto del jurado entregarán la Palma de Oro el próximo fin de semana, tras ver las 24 cintas que integran la competencia principal. En allá participan 20 directores y cuatro mujeres; ningún latino y un peso cargado hacia los cineastas europeos, representado por veteranos como Jacques Audiard y Bruno Dumont.

Es una edición pandémica y reforzada con grandes nombres, aunque la circulación en Chile de los filmes de los autores que van por el galardón mayor suele ser desigual. Wes Anderson es el único que con certeza siempre arriba a la pantalla grande local. y a lo lejos podrían venir rezagados el francés François Ozon o el italiano Nanni Moretti.

El auge de las plataformas de streaming no despierta demasiadas simpatías en Cannes, pero después de todo brindan una ventana nada despreciable para acercarse a las filmografías de los directores que van por la Palma. No está todo, pero hay más de lo que podría imaginarse.

Nadav Lapid

El cineasta israelí -ahora en competencia en Cannes con el drama sobre un director, Ahed’s knee- tiene disponible en el streaming su largometraje de 2014 sobre una profesora y un niño que demuestra ser un prodigio de la poesía (la historia inspiró un remake norteamericano con Maggie Gyllenhaal). También se puede ver su corrosiva película acerca de un joven israelí que llega a París con ansias de sepultar sus orígenes.

- The Kindergarten Teacher (2014, Apple TV)

- Synonyms (2019, Qubit)

Paul Verhoeven

El neerlandés es uno de los autores con mejor presencia en el streaming. Están las películas que encadenó entre fines de los 80 y comienzos de los 90, además de su anterior largometraje, Elle. También, por cierto, una que todos, incluido él, preferirían olvidar: El hombre sin sombra con Kevin Bacon. A Cannes 2021 llega con Benedetta, la historia de una monja homosexual en el siglo XVII.

- Showgirls (1995, Mubi, Apple TV, Qubit)

- Basic Instinct (1992, Netflix, Apple TV)

- Total Recall (1990, Netflix, Directv GO, Apple TV)

- Elle (2016, Cinépolis Klic, Apple TV)

- Hollow Man (2000, Directv GO, Apple TV)

- RoboCop (1987, Apple TV)

- Tricked (2012, Apple TV)

- Flesh and Blood (1985, Apple TV)

Mia Hansen-Løve

En los últimos 15 años, la directora francesa ha irrumpido como de las autoras favoritas de Cannes. Su debut fue en 2007 con All is forgiven, sobre el complejo tránsito de una pareja de Viena a París. Hoy participa en el festival con Bergman Island, acerca una pareja de cineastas que van a la isla de Fårö en busca de inspiración.

- All is Forgiven (2007, Mubi)

- Eden (2014, Centroartealameda.tv)

Nabil Ayouch

Por estos días el cineasta francés de origen marroquí estrena en el festival una exploración de la cultura del hip hop en Casablanca (Casablanca beats). En plataformas, en tanto, se pueden ver sus dos películas previas. La que acaparó más elogios fue Much loved, que aborda la prostitución en Marruecos y debutó en Cannes en 2015.

- Much Loved (2015, Netflix)

- Razzia (2017, Cinépolis Klic, Apple TV)

Catherine Corsini

La directora y guionista francesa dice presente en plataformas con Summertime, una elogiada historia de amor entre dos mujeres en París en los 70. A Cannes 2021 llega con The divide, sobre una relación a punto de romperse en la noche en que se manifiestan los “chalecos amarillos” en la capital francesa.

- Summertime (2015, Qubit)

François Ozon

Hoy de regreso en el certamen con el drama Everything went fine -en que aborda la eutanasia-, el reputado autor francés se anota con dos títulos en plataformas digitales, ambas para arriendo en Apple.

- L’Amant Double (2017, Apple TV)

- By the Grace of God (2019, Apple TV)

Sean Penn

El actor vuelve a la dirección después de los abucheos de hace cinco años a The last face, su drama de fallida vocación humanitaria con Javier Bardem y Charlize Theron. Por vía digital está disponible ese título y su adaptación de 2007 de la novela de Jack Kerouac.

- Into the Wild (2007, Cinépolis Klic, Apple TV)

- The Last Face (2016, Amazon, Apple TV)

Bruno Dumont

Mubi ya tenía en su catálogo los dos primeros largometrajes del inquieto director francés, mientras que esta semana sumó su elogiado musical sobre la infancia de Juana de Arco. A la actual edición de Cannes arriba con France, película acerca del giro que da la vida de una periodista tras sufrir un accidente automovilístico.

- The Life of Jesus (1997, Mubi)

- Humanity (1999, Mubi)

- Jeannette: The Childhood of Joan of Arc (2017, Mubi, Qubit)

Wes Anderson

Más que por su voluminoso contingente de películas en el streaming, llaman la atención las ausencias de Rushmore y Los excéntricos Tenenbaums, dos de sus mejores cintas. Ahora vuelve a Cannes con La Crónica Francesa, su homenaje a la revista The New Yorker y al mundo del periodismo.

- Moonrise Kingdom (2012, Netflix, Cinépolis Klic, Apple TV)

- Bottle Rocket (1996, Cinépolis Klic, Apple TV)

- Isle of Dogs (2018, Cinépolis Klic)

- The Grand Budapest Hotel (2014, Directv GO)

- Fantastic Mr. Fox (2009, Directv GO)

Asghar Farhadi

El autor iraní marca presencia con dos dramas que en su momento pasaron por Cannes. Una fue su primera película en francés y la otra -menos lograda- marcó su debut en español, de la mano de Javier Bardem, Penélope Cruz y Ricardo Darín.

- Todos lo Saben (2018, Amazon, Apple TV)

- The Past (2013, Apple TV)

Mahamat Saleh Haroun

Residente en Francia desde los 80, el director ha intercalado películas en su país de origen, Chad, y en su patria adoptiva. Hace dos décadas, su segundo largometraje retrató a dos hermanos que un día despiertan y se sorprenden por haber sido abandonados por su padre.

- Abouna (2002, Mubi)

Apichatpong Weerasethakul

El ganador de la Palma de Oro en 2010 ofrece en el streaming dos cortometrajes con su firma, uno de su autoría y otro envuelto en un formato de ómnibus junto a pequeños filmes de otros realizadores. El cineasta desembarca en la Costa Azul con su primera película fuera de su natal Tailandia, Memoria, con Tilda Swinton y filmada en Colombia.

- The State of the World (2007, Mubi)

- Ashes (2012, Mubi)

Justin Kurzel

Tras estrellarse con la adaptación del videojuego Assassin’s Creed, el director volvió a su natal Australia para narrar un cuento sobre la violencia (True history of the Kelly Gang). En Cannes 2021 presenta Nitram, una película sobre la masacre de Port Arthur, el tiroteo más fatal en la historia australiana.

- Macbeth (2015, HBO Max)

- Assassin’s Creed (2016, Amazon)

- True History of the Kelly Gang (2019, Apple TV)

Jacques Audiard

El francés aparece en el streaming con lo más reciente de su filmografía, incluida Dheepan, con la que dio la sorpresa llevándose la Palma de Oro en 2015. En la edición actual del festival presenta Paris, 13th District, un drama sobre el amor entre tres mujeres y un hombre.

- Rust and Bone (2012, Cinépolis Klic, Apple TV)

- Dheepan (2015, Cinépolis Klic, Apple TV)

- A Prophet (2009, Directv GO, Apple TV)

- Read My Lips (2001, Apple TV)

Kirill Serebrennikov

Debido a que cumple una condena por un caso de desvío de subvenciones públicas (aunque sus partidarios acusan una persecución del Kremlin), el director ruso se ausentará del estreno de su nueva película en Cannes, Petrov’s flu, una adaptación de la novela de Alexei Salnikov. El streaming abre una ventana a su cine ofreciendo sus dos largometrajes previos.

- The Student (2016, Cinépolis Klic, Apple TV)

- Leto (2018, Centroartealameda.tv, Qubit)

Sean Baker

Después de conquistar con El proyecto Florida, una de las sensaciones del cine independiente de Estados Unidos vuelve a Cannes estrenando una historia en que reitera su interés en personajes que a otros ojos podrían parecer menores: en Red rocket, su nueva película, Baker se vuelca a la historia del regreso a su pueblo de una estrella del porno caída en desgracia.

- The Florida Project (2017, Amazon, Apple TV)

- Tangerine (2015, Centroartealameda.tv)

Joachim Lafosse

El director belga dirigió en 2016 a la franco-argentina Bérénice Bejo y el francés Cédric Kahn en un duro drama sobre un matrimonio de 15 años que se rompe pero debe seguir conviviendo. Hoy presenta en Cannes The restless, un película sobre los vaivenes de una pareja con trastorno bipolar que cría a su hijo pequeño.

-After Love (2016, Qubit)

Ildikó Enyedi

Ganadora de la Cámara de Oro de Cannes en 1989, la cineasta húngara estrena en el festival francés una adaptación de casi tres horas de la novela La historia de mi mujer (1942), de su compatriota Milán Füst. En el streaming está su película previa, la onírica historia de una supervisora de un matadero de Budapest que le dio el Oso de Oro de Berlín hace cuatro años.

- On Body and Soul (2017, Netflix)

Nanni Moretti

Caro diario (1993) y La habitación del hijo (2001) son dos de los títulos emblemáticos del director que extrañamente no se encuentran en plataformas. Sí está Santiago, Italia, documental sobre el rol de Italia en la dictadura chilena, que precede a Three floors, la película que lo tiene de nuevo en carrera por la Palma de Oro, una historia acerca de tres familias en un mismo edificio.

- Mía Madre (2015, Amazon)

- Santiago, Italia (2018, Ondamedia, Qubit)

- April (1998, Qubit)