Pedro Almodóvar abrirá el Festival de Venecia con nueva cinta encabezada por Penélope Cruz

Pedro Almodóvar ha completado dos rodajes en pandemia: el cortometraje La voz humana (2020), con Tilda Swinton, y el largo Madres paralelas, su séptima película con Penélope Cruz. Ambas han encontrado en el Festival de Venecia la casa que acoge sus respectivos estrenos mundiales.

Si hace un año el autor de Todo sobre mi madre fue elogiado por su adaptación de 30 minutos de la obra teatral de Jean Cocteau, ahora será el encargado de abrir la 78° edición del certamen, el 1 de septiembre, y entra, además, en competencia por el León de Oro.

“Nací como director de cine en 1983 en Venecia en la sección Mezzogiorno Mezzanotte. Treinta y ocho años después me llaman para inaugurar el festival. No puedo explicar la alegría y el honor, y cuánto significa esto para mí sin caer en la complacencia. Estoy muy agradecido con el festival por este reconocimiento y espero estar a la altura”, compartió el cineasta, realizando un guiño al estreno de Entre tinieblas (1983) en el encuentro italiano, donde también fue distinguido con el León de Oro de Honor en 2019.

Madres paralelas sigue a dos mujeres que coinciden en un hospital a la espera de dar a luz. Comparten haber quedado embarazadas sin desearlo, pero mientras una está exultante, la otra muestra medo y arrepentimiento.

Alberto Barbera, director del Festival de Venecia, definió a la cinta como “un retrato intenso y sensible sobre dos mujeres que enfrentan un embarazo de consecuencias impredecibles, la solidaridad entre mujeres y la sexualidad que se vive en plena libertad y sin hipocresía, todo ello con el telón de fondo de una reflexión sobre la ineludible necesidad de la verdad que hay que perseguir inquebrantablemente”.

Los otros títulos en competencia por el León de Oro que ya han sido confirmados son Spencer, de Pablo Larraín, y The power of the dog, de Jane Campion. En tanto, Dune, la adaptación de Denis Villeneuve de la novela de Frank Herbert, se mostrará fuera de competencia. El encuentro se desarrollará entre el 1 y el 11 de septiembre.