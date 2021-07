Película de Pablo Larraín sobre Lady Di se estrenará en el Festival de Venecia

Spencer, la próxima película del director chileno Pablo Larraín con Kristen Stewart en el papel de Diana de Gales, ya confirmó su estreno para este año. Según anunciaron esta mañana medios especializados como Variety, la cinta será parte de la competencia del Festival de Cine de Venecia 2021, que está programado para septiembre próximo.

Escrita por el creador de la serie Peaky Blinders, Steven Knight, el filme de Larraín se centra en un fin de semana a principios de la década de 1990, cuando Lady Di decidió separarse del príncipe Carlos en medio de rumores de aventuras extramaritales. Una estructura que en parte recuerda a Jackie, el retrato íntimo que en 2016 estrenó el cineasta en torno a un momento en particular en la biografía de Jacqueline Kennedy.

Además de Stewart, Spencer tiene en su elenco a Jack Farthing, quien interpreta al príncipe Carlos. También incluye al nominado al BAFTA Timothy Spall, la nominada al Premio de la Academia Sally Hawkins y Sean Harris.

Se espera que el estreno comercial de la cinta ocurra en 2022, en coincidencia con la conmemoración del 25 aniversario de la muerte de Diana Spencer.

Lo nuevo de Larraín sería el segundo título confirmado que irá por el León de Oro este año, junto a The Power of the Dog de Jane Champion, protagonizada por Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Jesse Plemons.

El director chileno ya estuvo antes en el certamen veneciano: en 2010 con Post Mortem, en 2016 compitió con la citada Jackie y en 2019 exhibió Ema.

Con todo, de acuerdo a la prensa del Hemisferio Norte, la pandemia y el aumento de variantes proyectan una sombra sobre el festival que está programado para comenzar el 1 de septiembre. Con un resurgimiento de casos en varios países, podría restablecerse la prohibición de viajar y sumarse nuevas restricciones para el desarrollo del evento.

De hecho, según consigna la prensa de cine europeo, el Festival de Cine de Cannes, que ha estado funcionando durante 6 días hasta ahora en formato presencial, ha reportado varios casos de COVID-19 a pesar de un protocolo estricto para sus participantes.