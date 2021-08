Sanfic 2021 trae a Daniel Brühl como invitado y exhibirá filmes sobre Bowie y Fassbinder

El protagonista es un intérprete de origen germano-español de nombre Daniel, tal como él. Vive en Berlín, está casado y tiene una familia con dos hijos. En lo profesional, se alista para participar en una producción estadounidense basada en cómics. La historia de Nebenan (Next door) podría perfectamente ser la autobiografía del actor Daniel Brühl, pero en verdad es un ejercicio fílmico con fuerte raíz personal que también se abre a otras reflexiones.

Durante una tarde, el personaje principal –al que también encarna la estrella de Good Bye, Lenin!– se ve enfrentado a los reproches de un vecino que se encuentra en un bar. La situación admite observaciones sobre la frivolidad de los actores que adquieren estatus de celebridades, así como también acerca de la gentrificación de las grandes ciudades. Una historia envuelta en una lógica de “western pero sin armas”, como describió Brühl el estrenar la película en el último Festival de Berlín en marzo.

El debut como director de Daniel Brühl. Foto: Reiner Bajo

Con ese filme bajo el brazo, su primera cinta como director, el actor de Colonia y Rush participará como invitado especial de la nueva edición de Sanfic, que se desarrollará entre el 15 y el 22 de agosto. El intérprete germano-español mostrará ese largometraje y será el foco de un conversatorio virtual en que abordará tanto su ópera prima como su carrera, impulsada en los últimos años por la serie The alieniest y su rol de villano en la franquicia de Marvel (a la que volvió gracias a The Falcon and the Winter Soldier).

En formato virtual y gratuito por segundo año consecutivo, el evento presentado por Fundación CorpArtes e Itaú, y producido por Storyboard Media, también se nutrirá de otros títulos que debutaron en Berlín este año. En Wheel of fortune and fantasy el japonés Ryusuke Hamaguchi monta una película compuesta por un trío de historias, por la que ganó el Gran Premio del Jurado en el certamen alemán. El ecléctico cineasta canadiense Denis Côté obtuvo el galardón a Mejor director en una sección paralela del festival, en reconocimiento a Social hygiene, una cinta que no supera la hora y media de duración en la que un dandy es cuestionado por cinco mujeres de su vida.

Seleccionada en la versión de Cannes 2020 que no se realizó por la pandemia, el alemán Oskar Roehler va detrás de la gigantesca figura de su compatriota Rainer Werner Fassbinder en Enfant terrible. Con Oliver Masucci en el rol principal, el director indaga en el cineasta desde que irrumpió en la escena teatral a los 22 años y lo sigue en el huracán creativo que derivó en la autodestrucción que acabó con su vida en 1982.

También con un afán biográfico, Stardust intenta dar luces sobre David Bowie, interpretado en la pantalla por Johnny Flynn. La historia se aproxima a la primera gira del británico a Estados Unidos en 1971 y debe lidiar con la ausencia de la música original del autor de Heroes, tras la férrea oposición de su familia a la realización del filme.

Dentro de su selección de 86 películas, el certamen le dedicará una retrospectiva a la directora argentina Ana Katz, de quien se exhibirán desde su ópera prima, El juego de la silla (2002), hasta El perro que no calla (2021), recibida entre elogios en el último Festival de Sundance.

Katz, además, será parte del jurado de la Competencia Internacional, que contará con doble presencia chilena, a través del documental Gaucho americano, de Nicolás Molina (Flow), y Un lugar llamado dignidad, de Matías Rojas Valencia. En esa sección, al igual que en la Competencia de Cine Chileno, por primera vez no se realizará distinción de género al premiar las mejores actuaciones, siguiendo los pasos de encuentros internacionales como el Festival de Berlín y San Sebastián.

Otros títulos que estarán en el certamen son True mothers, de la japonesa Naomi Kawase; El charlatán, de la polaca Agnieszka Holland; Mis queridos camaradas, del ruso Andréi Konchalovski, y Undine, del alemán Christian Petzold.

Sanfic abrirá este lunes 2 el registro para ver las películas en formato digital, previa inscripción en su web oficial (www.sanfic.com). Los cupos para cada función son de hasta 600 visualizaciones (programación general) y 1.200 visualizaciones (Sanfic Educa).