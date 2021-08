Impacta: así es el programa que busca potenciar las carreras musicales de mujeres y disidencias en Chile

Ideada originalmente como una plataforma de visibilización de artistas chilenas emergentes, Musap se ha transformado con el tiempo en una de las más destacadas organizaciones dedicadas a potenciar el trabajo musical de mujeres y disidencias en el país, creando comunidad -Yorka, Carmen Lienqueo, Paz Quintana y Rosario Alfonso son parte de su catálogo, entre otras-, tejiendo alianzas con otros proyectos de objetivo similar, operando en ocasiones como productora de contenidos y también desarrollando su propio festival.

A tres años de su creación, Musap se presenta ahora como una red que busca profesionalizar, desarrollar e internacionalizar las carreras de mujeres y disidencias en el ámbito nacional, acortando así la brecha de género en el ecosistema musical chileno. Y entre sus nuevas iniciativas destaca Impacta, una residencia artística-cultural cuyo fin es entregar herramientas de gestión, márketing y producción artística para ayudar a una selección de artistas a llevar sus carreras al siguiente nivel.

Con el apoyo de Fondart y del centro cultural GAM, el programa incluye clases magistrales gratuitas y asesoría personalizada a seis proyectos musicales, los que serán elegidos por un jurado internacional y especializado. Las postulaciones estarán abiertas hasta este jueves 5 de agosto en el sitio web de Musap.

Foto: Musap

“Dentro de nuestra residencia Impacta ofreceremos cinco masterclass gratuitas y abiertas a todo público sobre temas de gran relevancia para la industria, y asesoría personalizada a seis proyectos que pasarán a una residencia artística en GAM. Esperamos ser un aporte para las músicas y disidencias nacionales abriendo un espacio para el aprendizaje y discusión en temáticas que son claves en el desarrollo de proyectos musicales”, explica Claudia Pereira, directora del área internacional y de formación de Musap.

Según explica Pereira, en estos tres años de trabajo se dieron cuenta que en el ámbito musical chileno no basta con visibilizar “si no que tenemos que accionar proyectos innovadores que generen oportunidades reales para las artistas, teniendo en cuenta la gran falencia actual: no existen estrategias de desarrollo y hay pocos espacios de creación para los artistas desde el sector público o privado, y nosotras apuntamos a crearlos”.

Según recalcan desde la organización, las clases magistrales serán realizadas en formato virtual, donde cada participante deberá ingresar con un avatar a un entorno que simula una estación espacial co-creada por MusicHood.

Para los próximos meses, en tanto, Musap trabaja en la segunda versión de su festival, que se realizará en el mismo entorno virtual de las masterclass y Holo, “una instalación de hologramas con tecnología de alto impacto que busca recordar cuatro culturas milenarias que habitaron nuestro territorio”, detallan.