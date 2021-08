Documentales en el streaming para empezar a extrañar al Messi del Barcelona

La aventura de Lionel Messi en el Barcelona se acabó. El club catalán, en que debutó en el fútbol profesional en 2004 y lo ganó todo individual y colectivamente, confirmó que no continuará como parte de su plantilla durante la siguiente temporada, cerrando uno de los idilios más perfectos entre institución y jugador.

Para acompañar la sorpresa de la noticia, se pueden rastrear un puñado de producciones en el streaming. El documental definitivo en torno al 10 argentino probablemente aún no se ha realizado, pero los esfuerzos por retratar su genio tienen sus virtudes. También hay uno que, lateralmente, da un acercamiento a una de sus mayores derrotas en la cancha: la caída de Argentina ante Alemania en el Mundial de 2014.

Aquí, una revisión por esos títulos sobre Messi.

Messi (2014, DirecTV GO)

Álex de la Iglesia en la dirección y Jorge Valdano en el guión intentan dar luces sobre el prodigioso talento del delantero. El filme viaja a su infancia y adolescencia, contando con testimonios de compañeros como Andrés Iniesta y Gerard Piqué, entrenadores y expertos. A algunos les pareció un intento muy temprano por intentar capturar su figura en un documental, pero cuenta con virtudes, entre ellas, testimonios de los desaparecidos Johan Cruyff, Diego Armando Maradona y Alejandro Sabella.

Matchday: Inside FC Barcelona (2020, Netflix)

La temporada 2019/20 no fue la mejor para el Barcelona y Lionel Messi, un año futbolístico marcado sobre todo por una dolorosa eliminación ante el Liverpool en Inglaterra por Champions League. Al retratar ese periodo, la producción documental de ocho capítulos no proporciona un acceso increíblemente iluminador sobre el club y sus estrellas (como en general sí entrega la serie All or nothing, de Amazon Prime Video), pero cuenta con algunos momentos rara vez disponibles en otros registros, como la camaradería del 10 argentino con el uruguayo Luis Suárez y ciertos episodios de su intimidad fuera de la cancha de fútbol.

This is football (2019, Amazon Prime Video)

En seis episodios la serie documental viaja por distintas emociones asociadas al deporte, ocupando como vehículo a equipos como la selección femenina de Japón o la selección masculina de Islandia. Su último capítulo -titulado Asombro- está consagrado exclusivamente a Messi. Intervienen hinchas de lugares tan distintos como China, Gaza y Dallas, además de Pep Guardiola y el entonces mandatario argentino Mauricio Macri. También es entrevistado Josep Maria Bartomeu, expresidente del Barcelona que fue la cara más visible de la crisis de Messi con la institución hace un año.

Becoming Champions (2018, Netflix)

La serie de nueve episodios se propuso estudiar a los ocho campeones mundiales del fútbol. Por sus trofeos de 1978 y 1986, Argentina tiene un lugar garantizado, así como también la caída de la selección comandada por Messi en 2014. No está enfocado en esa derrota, pero hay guiños a esa derrota ante Alemania, con gol en el tiempo extra.