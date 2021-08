Aricadoc revisa la obra del reputado Travis Wilkerson y estrena cinta sobre pueblo originario de Brasil

Travis Wilkerson viaja por viejos campos de batalla, monumentos y academias militares de Estados Unidos, rastreando las huellas de la amenaza de la guerra nuclear. En esa ruta por la historia de su país y su propia infancia lo acompaña su familia completa: tres niños y su esposa, la artista Erin Wilkerson, con quien firma en dupla el documental Nuclear family, bautizado por el cineasta como una “comedia doméstica”, una cinta que intercala su foco central con actividades puramente recreativas en compañía de su inquieta prole.

Ese filme, el más reciente del director, se verá en la quinta edición de Aricadoc, el certamen que se desarrollará en formato virtual y gratuito entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre. El evento se propuso invitarlo a realizar una clase magistral y completar la primera retrospectiva en el país de Wilkerson, autor fundamental del cine norteamericano de las últimas dos décadas, dueño de una óptica política y experimental que ha plasmado en títulos como Did you wonder who fired the gun? (2017) y Accelerated under-development: In the idiom of Santiago Álvarez (1999).

De América soy hijo... y a ella me debo (1972), de Santiago Álvarez.

El festival mostrará tanto ese largometraje –su puerta de entrada al cine de compromiso político– como dos obras del propio Álvarez (1919-1998). Conocido por retratar desde la discriminación racial estadounidense hasta la figura de Ho Chi Minh, el celebrado director cubano tendrá en el certamen dos películas que filmó en Chile. El corto ¿Cómo, por qué y para qué se asesina a un general? (1971) es su exploración del homicidio del comandante en jefe del Ejército René Schneider, una semana antes de que Salvador Allende asumiera el poder, mientras que De América soy hijo... y a ella me debo (1972) es su registro del viaje de Fidel Castro a Chile en noviembre de 1971.

En tanto, la inauguración del evento estará a cargo del documental brasileño Nũhũ yãg mũ yõg hãm: Essa terra é nossa!, premiado en la última edición del Festival de Sheffield y dirigido por Isael Maxakali, Sueli Maxakali, Carolina Canguçu y Roberto Romero. La cinta se interna en la realidad del pueblo originario Maxakalí, en la zona de Minas Gerais, en el sureste del país, dando cuenta de la devastación que ha sufrido a manos del hombre blanco.

“Creemos que esta quinta versión es una consolidación de nuestra propuesta, realizar un encuentro cinematográfico que sea un refugio focalizado en el potencial expresivo y transformador del cine documental contemporáneo, y donde los participantes puedan explorar a sus anchas los múltiples universos narrativos que la programación ofrece”, explica Juan Pablo Donoso, director de Aricadoc.

Nũhũ Yãg Mũ Yõg Hãm: Essa Terra É Nossa!, documental de Isael Maxakali, Sueli Maxakali, Carolina Canguçu y Roberto Romero.

El certamen también incorpora en su grilla 2021 a la brasileña Ana Vaz, a la argentina Jessica Sarah Rinland y al chileno Carlos Vásquez, cineastas que “desafían los formatos y amplifican el potencial creativo del documental hacia territorios inexplorados”, asegura Donoso.

La exhibición gratuita de las películas (para Chile, Perú y Bolivia) se realizará a través de Aricadoc.cl. En tanto, las actividades paralelas –como un seminario de formación dictado por la española Marta Andreu y el evento con Wilkerson– serán transmitidas desde Facebook y YouTube.