Felipe Mella, director ejecutivo del GAM: “Los artistas tienen que estar tranquilos”

Durante el último fin de semana, el ex alcalde de Santiago, Felipe Alessandri Vergara, fue elegido por el ministerio de las Culturas para asumir como nuevo presidente del directorio del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

La noticia generó distintas reacciones y sobre todo críticas desde diversos actores del mundo cultural, quienes acusan, entre otros puntos, una falta de experiencia y una poca empatía de ex edil con el terreno de las artes.

Consultado por Culto, el actual director ejecutivo del centro, Felipe Mella, se refirió a tal escenario. “Respecto a las inquietudes que se han planteado, creo que es necesario recordar que la programación de GAM en sus casi 11 años de existencia nunca ha tenido variaciones según quién ejerza la presidencia, porque las decisiones del directorio se toman como órgano colegiado. Siempre ha operado por el bien de la institución y por el rol que el Estado de Chile le dio al centro cultural más allá de los gobiernos”.

Por otra parte, Mella destacó que el nombramiento del exalcalde no pasa por el organismo que dirige. “La designación de Felipe Alessandri como presidente del directorio de GAM es una decisión de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio”. Asimismo, recalcó el hecho de que Alessandri tiene una cierta expertise en cuanto al centro, debido a que ya ocupaba un puesto en el directorio en representación de la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Santiago.

“Ya era miembro del directorio hace cuatro años, por lo que conoce muy bien al centro cultural y ha dialogado con el resto de los integrantes del directorio que representan a connotadas instituciones”, dice.

¿Cuáles serían los lineamientos del nuevo presidente? Mella asegura: “Según lo señalado por el mismo Felipe Alessandri, su principal preocupación es avanzar en la construcción de la Gran Sala, lo que es una muy buena señal para el sector artístico, que necesita ese escenario para poder crear obras que nunca hemos tenido en Chile”.

Finalmente, el director ejecutivo de GAM hizo un llamado a la calma. “Los artistas tienen que estar tranquilos que continuaremos trabajando por ser un puente entre la cultura y los públicos. Como lo hemos hecho siempre. Velaremos por una administración, diversa, inclusiva, abierta y preocupada por la ciudadanía”.

Fachada del GAM. FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO.

Las voces en contra

Desde el mundo de la cultura, la presencia de Alessandri en el GAM no cayó muy bien. El actor, ex presidente del Sidarte y actual miembro de la Convención Constituyente, Ignacio Achurra, señaló a Culto: “Me parece un nombramiento inapropiado, pienso que en una Corporación cultural que recibe aporte público significativo debiera haber gente idónea para el cargo. Hay mucha gente que tiene alta preparación en materia de gestión cultural, y creo que la presencia de Felipe Alessandri es un tremendo error del ministerio de las Culturas y espero que lo enmienden”.

Achurra agrega: “A propósito de su gestión como alcalde de Santiago, el nombramiento parece una provocación innecesaria”.

En rigor, Felipe Alessandri ya formaba parte del directorio del GAM, como Representante de la Corporación Cultural de la municipalidad de Santiago, pero Achurra cree que eso no es algo que le sume. “En un minuto también desde el sindicato tuvimos un miembro dentro del directorio, pero una cosa es formar parte del directorio, que le corresponde por estatuto, y otra es asumir la presidencia. Si bien es un cargo no remunerado, tiene un valor simbólico, y en ese campo me parece que es una persona que tiene poco que aportar al desarrollo de una política cultural en un espacio tan significativo como el GAM”.

Por su lado, la actriz y escritora Nona Fernández, una de las voceras de la Red Actrices de Chile (RACH), señala: “Nos parece una tremenda provocación. Alessandri es un personaje que ha estado criminalizando los derechos de expresión durante mucho tiempo, ha sido uno de los responsable de que todos los rayados y las expresiones artísticas que existían en el frontis del GAM hayan sido borrados. Es un personaje que desconoce el concepto de derechos culturales”.

“Además, no ha tenido una carrera ni ha hecho un camino en cuando a quehacer artístico y cultural se refiere -agrega la autora de Space invaders-. Era parte del directorio del GAM cuando fue alcalde, por normativa, pero que el ministerio de las Culturas lo designe como presidente del directorio es realmente una provocación. Una vez más es parte de esta confrontación que estamos teniendo con el gobierno y el ministerio, que nos tiene abandonadas y abandonados hace tanto rato”.

Desde el sindicato de actores, Sidarte, su presidenta Orly Pradena, indicó a Culto: “Nos parece una pésima señal la designación arbitraria en estos cargos para beneficiar posiciones de ciertos sectores políticos, en desmedro de la utilización de estos cupos por representantes de organizaciones artísticas o la misma comunidad, es una práctica que se ha dado en otros casos en que las organizaciones del sector también han reaccionado”.

“La designación de Luciano Cruz- Coke, por ejemplo, en el directorio del Teatro Biobío, es otro caso en que esperamos que las personas mas idóneas intervengan para cambiar este modelo y que en estos cargos estén las personas más competentes -añadió Pradena-. Las corporaciones e infraestructuras que reciben altos recursos públicos deben responder con una estructura que incluya a la población”.