Javiera Mena anuncia su primer show en Chile en casi dos años: “Sólo de pensarlo me emociono”

Como si fuera una viajera en el tiempo, Javiera Mena ha estado desde hace varios meses algunos pasos adelante que la mayoría de sus compatriotas. Desde España, donde vive hace años, advertía al comienzo de la pandemia cómo la vida de la humanidad no volvería a ser la misma. Y ahora, como contracara, experimenta el lado más amable de la era Covid con una agenda de conciertos bastante activa y con público presencial en su país adoptivo, al tiempo que retoma ciertos hábitos que estuvieron en pausa por casi dos años.

“La semana pasada, por ejemplo, fui por primera vez a una discotheque en pandemia. Fue extraño, como volver al 2019 de nuevo, como si hubiésemos estado congelados, en criogenia, y de repente paf, volvemos”, cuenta a Culto la solista desde Europa.

Pero para completar esta transición a algo parecido a la normalidad, había una pieza importante que faltaba en el itinerario de Javiera Mena. Una deuda que se saldrá en las próximas semanas. Según confirma la artista, el próximo 12 de noviembre dará su primer concierto en Chile en casi dos años, donde además aprovechará de presentar en vivo las canciones de I. Entusiasmo, el sólido y adictivo EP de cinco canciones que lanzó en 2020, y que funciona como adelanto del disco completo que liberará más adelante.

El concierto se realizará en el teatro Nescafé de las Artes y las entradas saldrán a la venta a través de Ticketek. Será la primera vez que sus seguidores locales podrán ver en vivo éxitos recientes de la cantautora, como Flashback, Dos y Corazón astral, parte de un álbum que marca un camino consistente para la artista y de muy buena factura, con electrónica de alto vuelo, baladas sin freno y toques de pop latino.

“Estoy segura que voy a llorar. Sólo de pensarlo me emociono”, asegura sobre su regreso a los escenarios del país. “La última vez que toqué en Santiago ya ni me acuerdo. La última vez que recuerdo fue un show en Arica, después fui a Colombia a grabar el video de Flashback y ahí empezó la pandemia”.

“Estoy con muchas ganas de tocar, de mostrar todo lo que he evolucionado estos dos años, en que hemos hecho muchos shows de streaming que igual dentro de todo han servido un montón. Verte todo el rato, a pesar de que no hemos tocado con público, los streaming han servido para la excelencia sobre el escenario. Además, canciones como Corazón astral, Flashback o Dos han andado súper bien pero no las hemos podido mostrar todavía. Ahora se viene todo eso”, dice.

Luego del reencuentro con el público chileno, el calendario 2021 de Mena seguirá con nuevos lanzamientos discográficos, como parte de una hoja de ruta que contempla la presentación de la segunda parte de su EP.

“Sí o sí voy a sacar más singles este año. Hay que darle importancia a estas canciones nuevas. Lo que no sé es si voy a sacar otro EP o ya directamente el disco nomás. Eso lo vamos a decidir ahora”, explica.

Sobre el imaginario y el sonido de ese nuevo material, que complementa lo mostrado en I. Entusiasmo, adelanta: “Entusiasmo es un disco mega bipolar, como si estuvieras paseándote por la radio, pero igual hay un hilo conductor que aún no he mostrado. Algo que le podríamos llamar adult contemporary pop, por ahí viene la cosa”.

“Siempre he coqueteado con ese estilo, que es el que me inculcó mi papá en la radio Infinita, entonces para mí esa es mi zona de confort máxima y el lugar que quiero habitar. Quizás alejarme un poquito de la electrónica, y creo que la cosa estética va para ese lado un poco más midtempo”, cierra.