Empezar a olvidarte, la novela que se abre de la prosa al verso

Es su tercera novela, tras La última ceniza (2016) y Antes del después (2018), la periodista y escritora nacional Montserrat Martorell acaba de publicar en nuestro país Empezar a olvidarte, con la ecuatoriana Editorial Turbina, casa que ha publicado a nombres como Mónica Ojeda, César Aira o Ariana Harwicz.

En sus páginas, se adentra en la historia de un protagonista “él” quien tiene un vínculo con una mujer, Dolores. “Es la historia de un hombre y de una mujer que se separan -señala Martorell a Culto-. Es una historia sobre el perdón, los secretos, las máscaras que usamos, una historia de cómo se van cayendo ciertas verdades instaladas dentro del núcleo de una familia, pero hay harta luz en esta pareja.“

Sobre el proceso de escritura, su autora cuenta: “Supongo que me demoré un año y algo en escribirla, fue un proceso que viví con mucha calma, con paciencia, es una novela a la que iba y volvía permanentemente. Muchas cosas que necesitaba entender para poder escribirla”.

Martorell indica que el libro tiene una característica particular: “Es una novela poco convencional porque va abriéndose desde la prosa hasta el poema. Para mí, la poesía es el género mayor”, de hecho nombra a algunas poetas como parte de su inspiración: Wisława Szymborska, Stella Díaz Varín e Idea Vilariño.

¿Algunas lecturas que ayudaron a dar vida a esta novela? “Me voló la cabeza leer a la Anne Carson, me enseñó muchas cosas que se podía hacer. Me ayudó La belleza del marido. También hay autoras que siempre me han acompañado y están removiendo muchas cosas: María Luisa Bombal, Sylvia Plath, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Alfonsina Storni, son mis madres literarias”.

En Chile, Empezar a olvidarte ya se encuentra en las librerías Antártica, Feria chilena del Libro, Que Leo Forestal y Catalonia.