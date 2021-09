Carolina Brown y la novela que revive el Chile de 1930

Es su segunda novela, y ve la luz vía Editorial Emecé. La escritora nacional Carolina Brown acaba de publicar Nostalgia del desierto, un relato que une a dos mujeres, tía y sobrina, separadas por muchos años de vida, pero que la pampa salitrera las termina por unir.

Un día, Rebeca recibe una llamada desde Inglaterra de su octogenaria tía Peggy, quien le informa que le queda poco tiempo de vida y cuando ocurra el desenlace se haga cargo de sus cenizas y las arroje a un lugar particular: el poblado de Santa Lucía, un pueblo salitrero en medio de la pampa del norte grande. Como suele suceder en la literatura, la autora se basó en el material presente en su propia familia.

“Yo tenía 19 años, estaba estudiando literatura y visitaba a la familia de mi padre en Inglaterra por primera vez -señala Brown-. Un día fui a ver a una tía abuela y ella me mostró un viejo álbum familiar de la época salitrera. Me quedé horas pegada mirando esas fotos y me enamoré de ellas”.

Así, con conversaciones familiares, documentos, crónicas de la época y viajes a la oficina salitrera donde vivieron sus antepasados, Brown comenzó a elaborar la novela.Dentro del mundo del desierto, que reconstruye con la vida su tía, la autora incorpora un guiño al mundo actual con un personaje trans llamado Dora. “Me llamó la atención que en varias fotos mi bisabuela aparecía abrazando a una mujer muy alta, de pelo corto y maciza. En algunas fotos incluso parecía tener un incipiente bigote. Nadie supo explicarme quién era esa mujer ni de dónde salió ni cuál era su relación con nuestra familia, fue ahí cuando una historia alternativa empezó a crecer en mí”.

Por supuesto, Dora experimenta dificultades ambientadas en los 30, pero que tienen un pie en 2021: “Hay un montón de problemas que enfrenta Dora que siguen siendo muy actuales, el rechazo del padre por ejemplo o que a Dora la manden lejos, la necesidad de ella de romper ciertos lazos con su pasado, etc. Aunque eso esté situado en los años 30 me parece que desgraciadamente sigue siendo muy actual. Aún nos queda muchísimo que avanzar a ese respecto”.

Brown, también fotógrafa, ha publicado anteriormente los libros En el agua (cuentos, 2018), El final del sendero (novela, 2018) y Rudas (cuentos, 2019).