El trágico incendio de la cárcel de San Miguel llega a la pantalla grande

8 de diciembre de 2010. Las noticias comienzan a disparar informaciones y datos preocupantes desde la zona sur de la capital. Es el año del terremoto y el país se alista para enfrentar otro drama de proporciones: el incendio de la cárcel de San Miguel, donde 81 personas murieron y trece quedaron heridas.

Fue una de las mayores tragedias carcelarias de la historia de Chile. El fuego comenzó con una riña y terminó en un incendio en donde las puertas no se abrieron hasta una hora después. Tras 9 meses de juicio y 3 años de investigación, la justicia determinó la absolución de todos los imputados, quedando como un caso sin responsabilidades y por lo tanto, abierto a la repetición.

Y también abierto a la ficción. O, más que eso -porque el drama es finalmente realidad pura- a ser retratado de distintas formas por miradas externas, detectando pequeños relatos en familiares que perdieron a sus cercanos o en un sistema que, según se dijo en su momento, no estaba a la altura ante tamaña emergencia.

Por lo mismo, este 11 de noviembre se estrenará el documental El cielo rojo, de Francina Carbonell, y que realizó su premiere mundial en el Festival de Cine de no ficción más importante del mundo, IDFA (Festival Internacional de Cine Documental de Amsterdam).

Según un comunicado, la cinta se despliega a partir de la obtención de los archivos de la carpeta judicial del caso, no habilitados antes al público. Los testimonios, videos, cámaras de seguridad, reconstitución de escena, fotos de peritaje, etc. fueron utilizados como material fidedigno de lo ocurrido y resolutivos en la sentencia final. Los archivos comienzan a revelar insuficiencias: el humo obstruye el lente, la imagen se pixela, la reconstitución parece manipulada. Las evidencias se observan ahora con extrañeza, revelando no solamente un caso en el que se cometieron muchas negligencias, sino también una estructura institucional imposible de desarmar.

Es, finalmente, un relato coral que traslada a la desesperación de un incendio.

Se puede ver en salas nacionales y vía streaming está disponible en Puntoticket.