Finalistas: Nona Fernández y Benjamín Labatut en la lista corta del National Book Awards 2021

El prestigioso premio National Book Awards dio a conocer la llamada “lista corta” de quienes irán finalmente por el galardón en sus respectivas categorías. De esta forma, entre las cinco candidaturas seleccionadas en Translated Literature, que reconoce autoras y autores de todo el mundo traducidos al inglés, se encuentran los nacionales Nona Fernández y Benjamín Labatut.

En el caso de la también actriz, postula por la traducción de La dimensión desconocida, mientras que Labatut lo hace por Un verdor terrible.

El libro de la autora de Space invaders, fue traducido como The twilight zone por la traductora Natasha Wimmer, quien también ha sido traductora de los clásicos de Roberto Bolaño Los Detectives Salvajes y 2666. En tanto, el volumen de Labatut llegó a la lengua anglo bajo el título When we cease to understand the world por Adrian Nathan West, quien también ha traducido a Jean Améry y Pere Gimferrer.

Fernández y Labatut son segunda y tercer chilenos en aparecer nominados al premio, respectivamente. Anteriormente, en 2009, nada menos que Roberto Bolaño fue parte del selecto listado. En aquella ocasión obtuvo el National Book Critics Circle Award por su monumental 2666. A ellos, se suma la Medalla de Honor que la National Book Foundation entregó a Isabel Allende por su trayectoria, en 2008.

Desde la organización detallaron que los ganadores en todas las categorías se conocerán el próximo 17 de noviembre.