Mi disco favorito: Thunk de Eleven | por Cote Foncea

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 1 minuto

El baterista de Lucybell asegura que su vida cambió después de escuchar el tercer álbum de Eleven, lanzado en 1995 por Alain Johannes, su actual compañero en su grupo paralelo. "Me cautivó a primera vista y después de todos estos años aún no lo puedo descifrar por completo, por eso me encanta tocarlo en vivo con Alain Johannes Trío”, explica.