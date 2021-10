Un festejo privado y un masivo homenaje de cien artistas: así será el cumpleaños 70 de Charly García

Charly García llega este sábado a los 70 años y eso por sí solo es motivo suficiente para festejar y profundizar en su figura. Para sus seguidores acérrimos y su entorno más próximo, aquellos que han estado cerca de la leyenda argentina y lo han cuidado en los últimos años, una noticia cargada de satisfacción y orgullo. Para la ciencia, una especie de misterio que habrá que dilucidar de alguna forma. Para la escena musical latinoamericana y sobre todo la de su país, una nueva razón para homenajear a uno de sus ídolos más influyentes, con una serie de actividades programadas para este fin de semana en diversas ciudades del país vecino.

En el caso de Carlos Alberto García Moreno, el hombre detrás del mito, nacido en el barrio bonaerense de Caballito un 23 de octubre de 1951 con un talento innato y sorprendentemente precoz para la música, lo de este sábado será aparentemente una celebración acotada y de carácter íntimo, tal como han sido los festejos de sus últimos cumpleaños y en sintonía con esta etapa de su vida, más inclinada a la moderación y al cuidado de su frágil salud que a los excesos y a las celebraciones gigantescas de antaño.

De hecho, en octubre de 2019, pasó su cumpleaños 68 en una fiesta privada en un hotel de Puerto Madero, hasta donde llegaron amigos como Pedro Aznar, Palito Ortega -uno de los grandes responsables de su desintoxicación y de su supervivencia- y su mánager José Palazzo, además de su banda de acompañamiento habitual de las últimas décadas, integrada por los chilenos Kiuge Hayashida, Carlos González y “Toño” Silva, con quienes tocó algunos de sus clásicos. El año pasado, en pleno peak de la pandemia y tras 10 meses sin mostrarse públicamente, el hombre de Los dinosaurios se limitó a saludar a sus fans desde el balcón de su casa, para no exponerse.

Ya vacunado contra el coronavirus, al menos con la primera dosis -en mayo pasado se conoció que recibió la vacuna rusa Sputnik V-, el músico repetiría la tónica este fin de semana en su cambio de folio. Según indica el propio Palazzo a La Tercera PM, García nuevamente optará por la mesura y la intimidad. Será “sólo un cumpleaños privado con amigos”, confirma escuetamente el también organizador del festival Cosquín Rock, sin ahondar en detalles sobre locación ni invitados.

Lo anterior tampoco deja claro si el artista será parte o no de alguno de los múltiples espectáculos que ilustres colegas realizarán en su homenaje tanto en recintos de Buenos Aires como en otras ciudades argentinas, que este sábado le dedicarán toda su programación a uno de sus mayores próceres de la música popular.

El más numeroso y oficial es el que se realizará ese día en el Centro Cultural Kirchner, con una maratónica jornada de música en vivo a cargo de un centenar de músicos invitados al escenario del Auditorio Nacional de ese recinto, divididos en bloques temáticos y con presencia de figuras como Richard Coleman, Emmanuel Horvilleur, Celeste Carballo, Rosario Ortega, Hilda Lizarazu y la mexicana Julieta Venegas.

“Charly Cumple” es el nombre del espectáculo, que según recoge la prensa trasandina recorrerá la influencia del ex Sui Generis en la música de ese país. Un evento gratuito y en formato presencial que ha despertado el masivo interés de los seguidores del cumpleañero, quienes desde esta mañana se agolparon en los accesos del centro cultural para retirar alguna de las entradas individuales a repartir, provocando largas filas. De todas formas, el show podrá verse por el canal de YouTube y la página de Facebook del Centro Cultural Kirchner.

Para reforzar la idea de que la obra de García ha permeado en diversos ámbitos de la música trasandina, el tributo del CCK partirá a las 14.00 con una orquesta de cámara que reinterpretará cuatro momentos de la trayectoria del festejado: Sui Generis, Seru Giran, su primera etapa solista y un segundo tramo en solitario con canciones de La hija de la lágrima e Influencia.

El segundo bloque (16.00) se enfocará en el impacto de su obra en músicos del jazz, tango y el folclor, con versiones de diversos artistas y cantautores de clásicos como Rezo por vos, Ojos de videotape y Cuchillos. Le seguirán dos tandas comandadas por una banda estable formada por el Zorrito Von Quintiero en teclados, Fernando Samalea en batería, María Eva Albistur en bajo y Fernando Kabusacki en guitarras, quienes acompañarán a un nutrido grupo de invitados, entre quienes destaca también Juan Ingaramo, Alina Gandini, María Rosa Yorio, Guido Spina, Raúl Porchetto, Nahuel Pennisi, Andy Chango y Lola Medina. David Lebón también fue anunciado, aunque la reciente muerte de su hija pone en duda su presencia en el evento.

No todo será música en vivo. El mismo CCK anunció otras actividades para rendirle homenaje al solista, que incluyen recorridos visuales a cargo de otros artistas, así como también conversatorios en torno a la trascendencia de sus canciones, la poética y la música de Charly. Se suman a los festejos de CharlyBA, el ciclo de homenajes y celebraciones que las autoridades de Buenos Aires han realizado durante todo este mes con distintas exposiciones fotográficas, tertulias sobre literatura y shows para realzar el impacto de su obra en diversos ámbitos.

“Es muy relevante que podamos realizar los homenajes a nuestros ídolos. Son quienes ayudan a construir y a nutrir nuestra identidad, no sólo cultural sino como sociedad”, señaló el ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro.

Como parte de ese mismo ciclo oficial que le dedica su ciudad natal, también este sábado se realizará un concierto en el Teatro Colón a modo de tributo a García, a cargo de Fito Páez, uno de sus grandes amigos y admiradores de la escena. “Si Charly no hubiera estado en el mundo no habría estado yo”, aseguró alguna vez el autor de Circo beat, quien junto a su banda y una orquesta del teatro recorrerá el repertorio del cumpleañero, en otro espectáculo gratuito para los asistentes que también se podrá seguir en el canal de Youtube del emblemático recinto.

El disco número 14

Para coronar el año de su cambio de folio, el autor de Clics modernos no sólo trabaja en las piezas de su pasado, con la reedición de algunos de los discos emblemáticos de Seru Giran. En paralelo, prepara su regreso discográfico, con un disco de nuevo material grabado durante la pandemia.

Si bien los detalles del álbum se mantienen en reserva, lo que se sabe hasta ahora es que el sucesor de Random (2017), el LP número 14 de su carrera en solitario, debiera ver la luz este año e incluirá canciones inéditas que el artista registró durante el encierro, acompañado por aliados históricos como el experimentado baterista y bandoneonista Fernando Samalea. De hecho, anoche, en el programa radial Hora cero, Samalea confirmó que grabó unas baterías para el nuevo álbum.

Según detallaron a este medio los músicos chilenos que secundan a García desde hace dos décadas, estos no serán parte del nuevo LP, ya que a causa de la pandemia y las restricciones para viajar no pudieron salir de Chile mientras el músico grababa sus nuevos temas. “Queríamos grabar todos juntos, pero por la pandemia no hemos podido ir a Argentina. Además, a Charly no le gusta esto de tocar a distancia, él necesita que toquemos todos juntos, sentir que estamos lo más en vivo posible, a la vieja usanza”, explicó recientemente el guitarrista Kiuge Hayashida.

