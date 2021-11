Sebastián Yatra y su regreso al país: “Será un show diferente a los que he hecho en Chile”

De toda la extensa y diversa camada de superestrellas colombianas que han surgido en la música durante los últimos años, Sebastián Yatra (27) no solo es uno de los que más premios, éxitos mundiales y reproducciones en plataformas ha conseguido. Es, también, una de las figuras de su país más cercanas a Chile, una tierra que se ha consolidado entre los epicentros de su fenómeno, con visitas constantes desde que en 2016 saltó a la fama con su tema Traicionera.

Un show en el teatro Caupolicán, otro en el Movistar Arena, un recordado paso por el Festival de Viña y otros espectáculos previos en teatros capitalinos son parte de la decena de actuaciones que el cantante de Medellín acumula en el país en los últimos cinco años. Incluso, tras el estallido social y poco antes de que la pandemia paralizara el mundo, el colombiano alcanzó a dar uno de los últimos conciertos internacionales en el país, en febrero de 2020, para luego hacerse presente a través de un saludo virtual en la última edición de la Teletón.

El destino parecía tener marcado que Yatra fuera ahora uno de los primeros artistas extranjeros que aterrice en los escenarios chilenos luego de 18 meses sin shows internacionales. En poco más de un mes, el próximo 4 de diciembre, el intérprete de Pareja del año regresa a Santiago para participar en el Festival Internacional de Innovación Social (fiiS), evento que suma ocho ediciones locales y que volverá a recibir público tras reconvertirse al formato digital en 2020.

“En Chile hay tanto por hacer, como en cada país de Latinoamérica, y hay gente muy buena con el corazón gigante que está dispuesta a cambiar el mundo, así que estoy muy contento de poder participar”, dice el artista a Culto desde Estados Unidos, consultado por su próxima presentación en el Parque Padre Hurtado. Allí será el artista principal de un evento que año a año conjuga música en vivo con actividades enfocadas en el emprendimiento, la sustentabilidad y conversatorios a cargo de científicos, deportistas y diversas fundaciones.

“Lo menos bonito de todas las cosas bonitas que tiene fiiS será mi presentación”, dice riendo. “Lo más bonito es el por qué vamos a estar reunidos allí en el Parque Padre Hurtado, una oportunidad para tantas fundaciones y gente que quiere hacer un cambio en la vida de los demás, de tener exposición y de que el resto se entere de las muchas formas en que pueden ayudar”.

Sobre su presentación, pactada para las 21.00 horas y habilitada para 5 mil asistentes con pase de movilidad (en el mismo escenario donde previamente estarán artistas nacionales Soulfia, Gepe y Princesa Alba), el colombiano destaca que será “un show bien diferente a los que he hecho en Chile, por los arreglos, por las visuales y sobre todo porque en los últimos dos años han salido muchas canciones nuevas que no he mostrado allá, como Pareja del año, Chica ideal, Adiós, que está nominada a un Latin Grammy, y también Tacones rojos”.

Ese último single, lanzado el pasado 21 de octubre junto a un videoclip grabado en el Palacio Fernán Nuñez de Madrid, tiene el ADN clásico de Yatra: una pieza bailable, romántica y luminosa a partes iguales, que vuelve a demostrar su capacidad para pasearse por diversas esquinas de lo que hoy se entiende por pop latino. Una tónica que el solista pretende repetir en su tercer disco, sucesor de Mantra (2018) y Fantasía (2019).

“Tacones rojos tiene mucho de lo que hay en el próximo álbum, tanto en mi forma de pensar como en emoción, porque estoy haciendo un álbum multigénero”, adelanta. “Yo hago canciones de lo que se me ocurra hacer en el estudio, me invento cosas extrañas y vamos probando. A veces me sale bien y otras, no tanto, pero eso es lo bonito del arte, poder explorar. Yo ya estoy listo para mi tercer álbum, es el mejor álbum de toda mi vida, cada canción tiene una emoción muy grande, tiene un porqué, un sentido”, asegura.

Respetarse a uno mismo

Tacones rojos no es la única novedad con la que regresa a Chile el cantante, fichado como una de las voces principales de la banda sonora de Encanto, la película animada inspirada en Colombia que Disney estrena a fines de este mes. Será el broche de oro de una temporada pandémica que no ha detenido a Yatra, y que incluyó una gira por Estados Unidos junto a Ricky Martin y Enrique Iglesias.

“Es una experiencia donde uno crece mucho como showman”, cuenta sobre sus conciertos junto al puertorriqueño y al español. “Te sirve para darte cuenta todo lo que has crecido en estos años. Yo veía los shows de Ricky y Enrique en estas arenas enormes llenas, y pienso en lo que es comenzar desde pequeño con un sueño y no parar de soñar, de trabajar, de visualizar ese sueño para convertir los pensamientos en hechos. Estar al lado de ellos me da la certeza que lo que sueño en este momento, si sigo trabajando lo puedo cumplir, si sigo con estas ganas, esta hambre”.

El exitoso 2021 de Yatra hace difícil no contrastar su actualidad con la de otros de sus coterráneos. Mientras las masivas protestas iniciadas en abril en Colombia terminaron por salpicar a varias estrellas pop de su país, como Shakira y Maluma -a quienes algunos de sus compatriotas criticaron por no manifestar su apoyo públicamente-, J Balvin, la otra gran figura musical de Medellín, atraviesa un complejo momento luego de enfrascarse en el último mes en polémicas con otros artistas, con el Grammy Latino e incluso con las autoridades colombianas, quienes tildaron su último video (Perra) de racista y misógino.

“Yo no me involucro en temas polémicos porque no me dediqué a la música por eso”, asegura Yatra, quien históricamente ha esquivado las controversias en su carrera, más allá de los rumores y fotos con los que alimenta constantemente a la prensa rosa del continente. “Son cosas que dejo pasar y que la gente diga lo que tenga que decir, y si algún día yo hago realmente alguna cosa por la que tenga que salir a dar declaraciones, las haré, pero por mientras le pido a Dios que nunca me toque”.

“Yo lo que quiero es compartir mi música, compartir amor, esperar lo mejor para los demás”, sentencia. Y sobre su criticado compatriota, con quien ha colaborado, comenta: “En lo que he conocido a Balvin siempre se ha portado súper bien conmigo, ha sido una persona linda conmigo, y fuera de eso lo que le esté sucediendo en este momento y lo de la canción creo que no me corresponde a mí tocarlo”.

Las redes sociales, las protestas y vaivenes políticos en diversos países y las renovadas exigencias del público a sus artistas suman nuevos desafíos para los popstars del continente. Pero Yatra, fiel a su estilo, intenta tomárselo con calma y sobre todo ser honesto con los demás y consigo mismo.

“A mí cada situación dura que pasa en el mundo la siento, me duele, estoy enterado, pendiente”, dice sobre el convulsionado 2021 de su país. “Más allá de cualquier cosa, como seres humanos vivimos en una sociedad donde todo el tiempo hay cambios y donde la moda o la tendencia nos está exigiendo hacer todos los días algo distinto, no ponerle un límite a esas cosas. Creo que cada persona tiene que definir cuál es su límite y tener claro quién es, pero uno no puede vivir su vida pensando en que esta semana está bien hacer esto, y la próxima esto otro. Respetarse a uno mismo y respetar a los demás es lo más importante”, sentencia.