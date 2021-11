Team estelar: Marcianeke y Tunechikidd se suman a Gianluca en nueva canción

Gianluca es un nombre de alto vuelo en la escena urbana chilena de la última década, gracias a su pulso acompasado, su sensibilidad intrínsecamente local y sus letras confesionales.

Ahora, tras cinco años de carrera y tras demostrarse inquieto a la caza de diversos géneros, se une a otros ilustres del circuito: con Marcianeke y Tunechikidd lanza el single Follow me, en clave house y siempre subrayando que se trata de los jerarcas del momento en su rubro. Voces robotizadas y filtradas en efectos para cantar “estamos aquí, cobramos millones por feat”.

“La canción nació de una manera muy natural en el estudio. Quedó en el mismo orden en el que lo grabamos y a los tres nos gusta mucho que sea un tema distinto, que tenga un sonido que se aleja de lo que se hace, un poco más house”, cuenta Gianluca en un comunicado.

Follow Me llega con un clip a cargo de Sebavaski y Agustin Speroni que plasma la intención que existe detrás de este nuevo single. “El concepto se expresa súper bien en el video. En el mundo actual, con las redes sociales, todos queremos pertenecer a todo. La idea de Follow Me tiene que ver con cerrar círculos, estar con la gente de uno, la de confianza, y cuidarse de la gente que no conocemos tan bien. Lo veo desde el sentido energético: si uno se involucra con demasiadas personas, las energías de ellas también te afecta de cierta manera”, explica.

Después profundiza: “El video se conecta con el concepto de los autos y los drifts; quienes salen en él son parte de la comunidad que compite a nivel nacional. Quise mostrar este deporte que no es tan oficial, que no se muestra tanto y que se suele creer que es ilegal cuando no lo es, porque no es lo mismo que las carreras”.