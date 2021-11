Netflix anuncia una serie de comedia sobre el último Blockbuster del mundo

Netflix, la mayor plataforma de streaming del mundo, anunció que realizará una comedia sobre la compañía que durante una era lideró el negocio del arriendo de películas en formato casero.

Titulada simplemente Blockbuster, la serie contará la historia del último local de la empresa en el mundo. Aunque no se especifica dónde estará emplazado en la ficción, el último complejo de la cadena está ubicado en Bend, Oregon, y ha ganado en popularidad en los últimos años. De hecho, inspiró un documental estrenado el año pasado (The last Blockbuster).

“Esta es fundamentalmente la historia de un dedicado grupo de compañeros de trabajo, con mucho corazón”, definió Tracey Pakosta, jefa de la división de comedia de Netflix, sobre la ficción creada por Vanessa Ramos (Superstore) y con David Caspe y Jackie Clarke como productores ejecutivos y guionistas.

Quien encarnará al personaje principal será Randall Park, protagonista de la recién concluida Fresh off the boat y parte del universo de las películas y series de Marvel (Ant-Man and the Wasp, WandaVision).

Randall Park en los Emmy de 2020. Foto: The Television Academy and ABC Entertainment via AP

“Decir que hacer una serie sobre un lugar que amo, con mis amigos Jackie y David, y Randall Park como nuestra estrella es un sueño hecho realidad, de alguna manera se siente como un eufemismo”, señaló Ramos en un comunicado de prensa.

El medio Deadline también especifica que la ficción usará el logotipo y los uniformes de la tienda, luego de que adquirieran los derechos de la empresa.

La comedia podría ser una carta de amor a la extinta cadena, pero también tener algo de broma cruel: corría el año 2000 cuando los cofundadores de Netflix, Marc Randolph y Reed Hastings, intentaron sin éxito venderle su compañía a Blockbuster. El resto es historia conocida.