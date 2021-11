Leonardo DiCaprio destaca paisaje del sur de Chile y llama a defender áreas protegidas

Leonardo DiCaprio hizo un gesto reciente a Chile. Uno de los actores más célebres del planeta publicó una fotografía de la región de Aysén para destacar el trabajo de planificación de áreas protegidas en el mundo.

El actor compartió en sus redes sociales una imagen de Campo de hielo patagónico norte, ubicado en el sur del país, y afirmó que está “entre los pocos hábitats que se espera que soporten el aumento de temperaturas, lo que lo convierte en un refugio potencial para la vida silvestre”.

“Planificar áreas protegidas en un mundo así requerirá un enfoque creativo para la conservación, incluida la identificación de futuros refugios para muchas especies y el establecimiento de corredores vitales para la vida silvestre”, escribió.

Después, en su texto, el actor de Titanic o éxitos recientes como Once upon a time in Hollywood, reflexionó: “Los científicos ahora están buscando lugares donde es probable que el cambio climático ocurra más lentamente que en las áreas circundantes. A estos lugares los llaman ‘refugios’. Para cada especie y cada amenaza, existen refugios potenciales”.