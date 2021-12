Una dupla dorada: Erasure retorna a Chile

Erasure parece no tener fecha de vencimiento. El dúo de Andy Bell y Vince Clarke siempre se las ha arreglado para sobrevir con su pop electrónico para las masas, bailable y ambigüo en partes iguales, ocupando un espacio incluso cuando los vientos de la moda van en otra dirección.

Así de seguro lo demostrarán en una nueva venida al país: el 21 de julio de 2022 en el Teatro Caupolicán, donde aterrizan luego de un álbum que cosechó buenos comentarios de la prensa especializada (The Neon, de 2020), el que fue seguido por un EP (Ne: EP, de este año).

The Neon, por su lado, entró en la lista de álbumes oficiales del Reino Unido en el puesto número 4, la posición más alta que consiguió la agrupación desde I Say I Say I Say, de 1994.

La preventa para el show de Erasure en el Teatro Caupolicán comienza este martes 14 de diciembre a las 11am y tendrá un 20% de descuento exclusivo para Clientes Entel o para quienes paguen con Tarjetas Scotia (tarjetas de crédito y débito visa).

La venta general para todo público estará disponible el día jueves 16 de diciembre a las 11.01 am. Ambas modalidades de venta a través de puntoticket.com

Se trata de la cuarta vez de los ingleses en el país, luego de sus escalas de 1997, 2011 y 2018.