De hacienda y aeródromo a epicentro de la música en vivo: así es el parque de Cerrillos que albergará a Primavera Sound y Lollapalooza

Hace cien años los terrenos eran conocidos simplemente como Hacienda Los Cerrillos, un enorme predio de decenas de hectáreas propiedad de Alfredo Riesco y destinado durante años a la producción de pasturas, cereales y alfalfa, además de una lechería y una viña propia. Eso hasta 1928, cuando el filántropo estadounidense Daniel Guggenheim donó quinientos mil dólares en oro americano al estado chileno -a nombre del presidente Carlos Ibáñez del Campo- para el desarrollo de la entonces incipiente aeronáutica criolla y la construcción de un aeropuerto en el lugar, el cual funcionó allí por cerca de 80 años para finalmente transformarse en un proyecto urbano-inmobiliario.

Casi un siglo después, el lugar, conocido desde 20211 como Parque Bicentenario de Cerrillos, ahora se estrenará oficialmente con un nuevo uso: en noviembre del próximo año el recinto albergará la primera edición en Chile del festival de origen español Primavera Sound, que tras 20 años de historia aterrizará en el parque de la zona surponiente de la capital llevando música en vivo a cargo de más de cien artistas nacionales y extranjeros, desplegados en seis escenarios.

El lugar será también el nuevo hogar del festival Lollapalooza, evento que tras una década ocupando el Parque O’Higgins se trasladará al predio de Cerrillos en el primer semestre de 2022. Y aunque el cambio de casa no ha sido oficializado aún por Lotus, la productora a cargo del espectáculo, ya existe un acuerdo entre la empresa y los administradores del recinto y sólo restan detalles contractuales antes del anuncio oficial, fijado para la próxima semana.

Será el debut del Parque Bicentenario como locación para festivales masivos, las dos franquicias más grandes e importantes que desde ahora tendrá a la mano el público chileno. Al menos para buena parte de las instalaciones y áreas verdes principales del parque, ya que hasta ahora se han montado espectáculos musicales en el lugar aunque la mayoría de estos en el sector de los hangares, un tramo de la explanada del ex aeropuerto donde en 2015 se realizó la primera versión del festival Santiago Gets Louder y posteriormente el evento de electrónica Sónar.

El festival chileno Rockódromo también ocupó recientemente parte del parque, aunque más que nada el terreno donde se emplaza el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, museo inaugurado en 2016 y no sin polémica -algunos expertos consideraron que el recinto estaba muy alejado del centro artístico de la ciudad- en la que alguna vez fue la construcción central del aeropuerto Cerrillos.

En cuanto a datos concretos, de la superficie total de 250 hectáreas, el parque ocupa 50,6 hectáreas. De esas, cerca de la mitad o más serán utilizadas por la producción de Primavera Sound, según explican desde Parquemet, la entidad dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que administra el recinto así como otros 20 que integran la red de parques de la región Metropolitana. El de Cerrillos es el segundo más grande de toda la red después del mismo Parque Metropolitano de la capital (de 737 hectáreas).

Uno de los factores que convencieron a los creadores de Primavera Sound para llevar hasta allí la franquicia es su conectividad. El parque Bicentenario tiene una estación de la línea 6 del metro a pocos pasos (la estación Cerrillos), además de una amplia red de líneas de buses que llegan al recinto, como la 109 (desde Estación Central), 120 (desde La Cisterna), 113 (desde calle San Ignacio, metro La Moneda), 108 (desde plaza de Maipú), 107 y 108 (desde Departamental).

De hecho, en el caso de Primavera Sound, la intención de sus organizadores así como de las autoridades que han apoyado su realización es que los asistentes ocupen sobre todo el transporte público para llegar al predio, evitando así congestiones, excesos de autos y un posible impacto negativo en la rutina de los vecinos del lugar. Un tema especialmente sensible luego de los reclamos de organizaciones de personas que viven en los alrededores del Parque O’Higgins y que reprochaban las “externalidades negativas” de Lollapalooza en su barrio.

“Va a ser una actividad y una fiesta ciudadana porque también hemos estado trabajando con la productora de manera tal de incentivar que las personas puedan movilizarse en transporte público y de esa forma ser muy responsables con los vecinos, las vecinas de esta comuna”, señaló Martín Andrade, director del Parque Metropolitano de Santiago, durante la presentación oficial del festival esta semana.

A todo lo anterior que ofrece el parque se suma un anfiteatro, un sector de lagunas, una zona de picnic y otra de juegos, por ejemplo. Si bien los mapas definitivos de cada festival no han sido difundidos -el trazado de Primavera Sound de hecho aún no es oficial-, fuentes consultadas por este medio señalan que la idea de los administradores del parque es que cada evento, pese a realizarse con varios meses de distancia, ocupe sectores distintos del parque, para así no impactar en exceso ningún área del pulmón verde.

Por su parte, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, dijo que “se trata de abrir los espacios públicos y ponerlos a disposición de la ciudadanía, no de cerrarlos. Creo que los parques tienen que estar abiertos y naturalmente, aquí hay responsabilidad de las autoridades y principalmente de las personas, esperamos que sea un evento masivo, cultural y por supuesto, musical, lleno de alegría y, como Ministerio de Vivienda y Urbanismo, vamos a seguir promoviendo que este tipo de eventos se sigan realizando”.