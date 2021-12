Globos de Oro: Kristen Stewart logra nominación por Spencer y El Poder del Perro domina las candidaturas

Kristen Stewart va por el Globo de Oro. La intérprete que encarna a Lady Di en Spencer, de Pablo Larraín, aspira por primera vez al premio y se medirá ante cuatro fuertes contendientes: Jessica Chastain (The eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (The lost daughter), Nicole Kidman (Being the Ricardos) y Lady Gaga (La casa Gucci). Una carrera a la que la actriz de 31 años llega impulsada por los elogios que viene obteniendo desde septiembre y los reconocimientos que le han entregado varias de las principales asociaciones de críticos de Estados Unidos.

En un evento transmitido esta mañana desde Los Angeles, los galardones que concede la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood detallaron los aspirantes a ese premio y las restantes categorías de cine y televisión. El poder del perro (Netflix), de Jane Campion, y Belfast, de Kenneth Branagh, dominan con siete candidaturas para cada una, ganando impulso de cara a la temporada que culmina con la ceremonia de los Oscar en marzo.

Foto: KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX © 2021

Luego, con cuatro menciones, las siguen tres películas que dominan los rubros de comedia y drama: Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson; Amor sin barreras, de Steven Spielberg, y No miren arriba, la sátira de Adam McKay para Netflix que protagonizan Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio.

En series, en tanto, Succession (HBO) asume al liderazgo, acaparando cinco nominaciones, un total que se desglosa en candidaturas para cuatro de sus actores (Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin), más su inclusión en Mejor drama.

En la lucha por esa distinción se enfrentará ante un título potente que hace historia con su aparición: El juego del calamar. El fenómeno surcoreano de Netflix alcanza tres menciones, irrumpiendo tanto en la categoría principal de drama como en las dos de actores (Lee Jung-jae, Oh Yeong-su).

Otras series con amplia presencia son la comedia Ted Lasso y el drama The Morning Show, ambas de Apple TV+ y con cuatro nominaciones cada una.

El evento en que se conocerá a los ganadores está fijado para el 9 de enero, aunque la institución no ha revelado detalles sobre cómo y cuándo se desarrollará.