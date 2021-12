The Police se impone: qué escuchan los chilenos mayores de 45 años en Spotify

Hora de recuentos en Sporify. Culmina 2021 y aparecen los listados de #Mi2021EnSpotify, síntesis de lo más escuchado en la plataforma durante la actual temporada. En Chile ya se arrojaron algunos resultados, como que el artista chileno más oído en el país durante 2021 fue Marcianeke.

Pero también hay una mirada más global. La más popular compañía de streaming musical acaba de publicar una serie de listados de lo más escuchado este año en Chile por cada tramo generacional; un segmento de distintas edades donde se puede ver lo distinto que resultan quienes consumen canciones cuando tienen de 16 a 24 años al lado de los que se declaran mayores de 55.

Aunque en un tramo de edad “mayor” se podría decir que hay un ganador indiscutido: el trío inglés The Police, favorito al minuto de preferir una de sus canciones o su catálogo completo.

Lee aquí los listados al respecto:

Queen - Another One Bites The Dust - Remastered 2011

a-ha - Take on Me

Foreigner - I Want to Know What Love Is - 1999 Remaster

The Police - Every Breath You Take

Creedence Clearwater Revival - Have You Ever Seen The Rain

José Luis Perales - ¿Y cómo es él?

Bee Gees - How Deep Is Your Love - From “Saturday Night Fever” Soundtrack

Bad Bunny, Jhay Cortez - DÁKITI

Camilo Sesto - ¿Quieres Ser Mi Amante?

Eagles - Hotel California - 2013 Remaster

Chicago - If You Leave Me Now