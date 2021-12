Decenas de premios y una historia brutal: las opciones del corto chileno Bestia en los Oscar

Sin recurrir a diálogos, apelando al stop motion como técnica y contado en 15 minutos, el cortometraje chileno Bestia se ha erigido en uno de los títulos más comentados del último año en el mundo del cine de animación. El filme del realizador nacional Hugo Covarrubias se estrenó en junio en el Festival de Annecy (Francia), el certamen más importante de las películas animadas, donde fue premiado, y luego registró una impresionante racha de de galardones en Chile y el extranjero.

Este lunes el portal especializado Cartoon Brew la ubicó entre las 15 cintas que, a su juicio, conformarían la “lista corta” de los Oscar, los títulos aún en carrera por el reconocimiento a Mejor cortometraje animado. Anticipar esa categoría es “una ciencia bastante inexacta”, admitía el medio, pero el filme chileno se transformó en uno de los ocho títulos que acertó en su predicción, según el anuncio oficial de la Academia revelado ayer.

Así, la animación chilena vuelve con un corto fuerte al mismo reconocimiento que ganó en 2016 Historia de un oso, la primera producción chilena en obtener la estatuilla dorada. Esta vez lo hace con una obra que adopta la forma de un thriller psicológico, está orientado al público adulto y cuenta con influencias del cine de Roman Polanski y Lars von Trier.

¿Tiene posibilidades de lograr la nominación? ¿De dónde viene su historia? ¿Cuál es la carrera de su director? Aquí la respuesta a esas preguntas.

La historia real en que se inspira

Inspirado en su vida pero no un trabajo biográfico. Es la definición que insiste en entregar su director sobre la historia que cuenta su cortometraje, que extrae elementos de Íngrid Olderöck, la exagente de la Dina conocida como “la mujer de los perros”.

Planteado como una “reflexión sobre la maldad” que se inscribe en el thriller psicológico, Bestia estudia la mente de una torturadora, una mujer con una rutina inamovible durante la dictadura militar. Desayuna, llega al centro en que se encuentran los detenidos, recibe instrucciones de sus superiores, pone música en la radio e inicia las sesiones de tortura. Siempre está junto a su perro, quien incluso se le aparece en las inquietantes pesadillas que la acompañan cada noche.

En un punto, cuando la mujer es reasignada a otras labores, la cinta ahonda en sus miedos y desilusiones. Bajo la mirada de su director, es el momento en que la domina “la frustración porque no va a poder torturar más”.

A kilómetros del cine de animación familiar, en la propuesta de Covarrubias confluyen influencias de Polanski y Lars von Trier, así como de películas como Midsommar, que han abordado el llamado folk horror.

La trayectoria de su director

Egresado de Diseño Gráfico en la Universidad ARCIS, Hugo Covarrubias se desempeña como diseñador y realizador audiovisual, y se ha especializado en dirigir y animar en stop motion. En 2007 estrenó el corto El almohadón de plumas, adaptación de la novela de Horacio Quiroga, y luego ejerció como codirector de la exitosa serie chilena Puerto papel. También ha trabajado en otras producciones de animación para televisión, como El ogro y el pollo y Horacio y los plasticines. En paralelo, es uno de los fundadores de Maleza, compañía nacional pionera en el cruce de teatro con animación.

Bajo el alero de esta última, instalada en las dependencias de la Estación Mapocho, comenzó a trabajar en 2018 en la preproducción y en los primeros bocetos de Bestia (que contó con financiamiento del Fondo de Fomento Audiovisual del Ministerio de las Culturas). En asociación con Martín Erazo, director de la compañía teatral La Patogallina, y el documentalista Tevo Díaz, encontraron el germen del corto mientras trabajaban en un proyecto de serie que no se realizó, en que buscaban abordar a diferentes personajes de la historia chilena.

El trabajo de animación propiamente tal empezó en 2019 y la postproducción del cortometraje estuvo terminada a semanas de su presentación en el Festival de Annecy, en junio pasado.

Su carrera a los Oscar

La categoría de Mejor cortometraje animado requiere un punto crucial: haber ganado un festival calificador a los Oscar. En el caso de Bestia ese certamen fue Chilemonos, que en julio la reconoció como triunfadora de su Competencia Latinoamericana de Cortometrajes Animados. Aunque le bastaba con imponerse en un certamen con esas características, luego el filme celebró en otros dos encuentros que dan pasaporte a los premios de la Academia: en Tallinn (Estonia) y en Interfilm Berlín (Alemania).

En todo su recorrido acumula 30 distinciones en diversos festivales en el extranjero y en Chile, además de sumar el respaldo de la empresa francesa Miyu Distribution, que se encarga de mover la cinta por el circuito internacional. Uno de sus últimos hitos fue que la instaló en el Festival de Sundance (20 al 30 de enero de 2022), donde tendrá una buena vitrina de cara a las nominaciones a los Oscar, que se anuncian el 8 de febrero (la ceremonia es el próximo 27 de marzo).

Contra quién compite

En 2016 Historia de un oso salió victoriosa ante una dura competencia, que incluía un cortometraje de Pixar (Sanjay’s Super Team) y un filme del reconocido realizador Don Hertzfeldt (World of tomorrow). En esta oportunidad Bestia va contra un cortometraje de Disney (Us again, que se puede ver en Disney+) y ante lo nuevo del estudio Aardman (Pollitos en fuga), un filme llamado Robin Robin que se lanzó en Netflix a fines de noviembre. La vitrina de ambos y las compañías que los respaldan semejan dos gigantes difíciles de vencer, pero la categoría en disputa admite sorpresas.

El resto de lista de 15 trabajos –hay obras provenientes desde Canadá (Angakusajaujuq: The shaman’s apprentice), Estados Unidos (Namoo), Francia (Souvenir souvenir)– no cuenta con otro aspirante latino, un punto que puede entrar a favorecer al filme de Hugo Covarrubias. Todo se sabrá a comienzos de febrero, cuando los Oscar revelen a los cinco nominados que finalmente irán por la estatuilla.