Coldplay dejará de editar discos y sólo se consagrará a los shows

Coldplay baja la cortina. Al menos al minuto de crear nueva música: así de lapidario y rotundo fue su vocalista Chris Martin, quien avisó que el último álbum de la agrupación será publicado en 2025.

El cantante hizo el anuncio en un programa de BBC Radio 2, cuya entrevista completa se emitirá durante la jornada de este jueves, aunque ya se conoce un extracto de los dichos de Martin.

“Bueno, yo sé que puedo decirles: nuestro último disco saldrá en 2025 y después de eso creo que solo estaremos de gira”, dijo el artista.

“Tal vez hagamos algunas cosas colaborativas, pero el catálogo de Coldplay, por así decirlo, termina entonces”, expresó el músico, que ya había dicho meses antes que su idea era llegar a los 12 álbumes publicados y ahí decir hasta siempre a los estudios.

Decenas de bandas a través de las décadas han lanzado la misma amenaza -los Beatles, The Who o The Rolling Stones en su momento de gloria, sin ir más lejos-, pero el resultado fue siempre el mismo: siguieron despachando álbumes sin problema alguno.

Por su parte, Coldplay lanzó su noveno álbum de estudio, Music Of The Spheres, en octubre pasado, y su gira mundial comenzará en marzo de 2022, con una parada por Chile en septiembre que incluye dos fechas en el Estadio Nacional.

Colplay viene a Chile.

Coldplay ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y ha conseguido siete premios Grammy desde su primer lanzamiento, Parachutes, en 2000.

El tour mundial A Head Full of Dreams de 2016 y 2017 es actualmente la quinta gira más taquillera de todos los tiempos, con más de 523 millones de dólares de recaudación.