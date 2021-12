Debuta en Santiago el documental que logró adentrarse en la Coordinadora Arauco Malleco: “Es una mirada sin prejuicios”

“Mi nombre es Héctor Llaitul, actualmente vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, la CAM”.

Así se presenta el líder de la organización mapuche en CAM: Liberar una nación, un nuevo documental chileno que logró un nivel de acceso inédito para una producción de este tipo al corazón de la Coordinadora Arauco Malleco, una de las organizaciones autonomistas mapuche más relevantes y controvertidas de los últimos años, sobre todo por sus acciones de sabotaje a la industria forestal, enmarcadas en su propuesta de liberación nacional.

“Un viaje al interior de la CAM, organización que marcó un quiebre en la forma de recuperar territorio mapuche tras la quema de tres camiones en 1997. A través de sus protagonistas, somos testigos in situ de su proyecto de liberación nacional, que pugna contra un territorio controlado por la industria forestal y resiste una permanente persecución política del Estado”, explica la reseña de la película, dirigida por Edgard Wang Saldaña (26) y producida por Florencia Salinas y Enrique Farías.

Tras un estreno nacional en la Sala Insomnia de Valparaíso, en octubre pasado y con aforo reducido, seguido de una exhibición online en la plataforma de Santiago a Mil, el documental debutará la próxima semana en Santiago, con su primera función presencial en una sala de la capital. Será el próximo martes 4 de enero a las 19:00 hrs se exhibirá en la sala CEINA del Centro Arte Alameda (Arturo Prat 33, Santiago Centro).

Además de Llaitul,quien entrega su mirada y sus puntos de vista frente a diversos temas -en una las entrevistas más extensas y en profundidad que ha dado el líder de la agrupación armada en el último tiempo- CAM: Liberar una nación cuenta con los testimonios de Orfelina Alcamán, vocera del territorio en recuperación Pidenco, y también de otros integrantes de la agrupación, los que exhiben y relatan en primera persona sus experiencias al interior del grupo y su mirada en torno a episodios como el funeral de Camilo Catrillanca, cuyas imágenes también son parte del filme, junto a la aparición de Pablo “Toñito” Marchant, weichafe asesinado por Carabineros el pasado 9 de julio, en medio de una acción de sabotaje reivindicada por la CAM.

Roberto Curín, Myrna Villegas, Mauricio Weibel, Jorge Pinto, Pedro Cayuqueo -entre otros- también son parte de los testimonios que trae la cinta, que incluye grabaciones de conferencias de prensa, archivo del Parlamento y de diversos presidentes de la República, autoridades y carabineros, además de declaraciones de Juan José Ugarte, representante de las empresas madereras.

“Queremos que la película genere debate, conversación, pero con altura de miras”, explica Wang, director de la cinta, quien inició el proyecto como una tesis universitaria -en Periodismo de la Universidad de Chile- para luego pasar al formato audiovisual. Su idea -explica- siempre fue aportar una mirada en profundidad y llenar lo que consideraba “un vacío respecto a la información que existía hasta ahora” sobre la CAM. “Había libros, comunicados, pero no había imágenes de eso, no había cómo visualizar esa lucha. La prensa solo notificaba las acciones de sabotaje, pero imágenes de cómo hacen control territorial, de sus procesos, toda la profundidad que requiere una organización como esa, no estaba”, asegura.

Wang pudo hablar por primera vez con Llaitul durante una visita a Santiago de este último, en medio de la investigación por el llamado caso Huracán. A partir de entonces el realizador fue acercándose al líder mapuche para intentar convencerlo de acceder a la cámara, a través de correos electrónicos, cartas y una visita a su casa.

“Fue un proceso largo de establecer confianzas, para que él y la coordinadora entendieran que un documental es distinto a un reportaje”, comenta.

En paralelo a la buena recepción que ha tenido la película, a los comentarios positivos de la prensa especializada y a los premios que ha obtenido en su paso por festivales -como el premio especial del jurado en el Festival de La Serena-, Liberar una nación ha cargado también con críticas como las expresadas por la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, cuyo vocero, Alejo Apraiz, aseguró que el documental “lo único que hace es avalar la violencia y relativizarla”.

Según Wang, “hemos tenido criticas esperables de sectores mas conservadores, que nos han dicho que esto es un lavado de imagen, pero sinceramente no sé si han visto la película porque aquí la coordinadora habla por sí misma y en profundidad, mostrando su vida en los hechos. Esté uno de acuerdo o no, es importante para la democracia conocer sus motivos, por qué hacen acciones de sabotaje, por qué no negocian con el Estado”.

En ese sentido, el director dice que a su filme “no lo definiría como una reivindicación de la CAM, yo creo que es una mirada sin prejuicios a la CAM, con la intención real de escucharlos, de entender la violencia histórica que han vivido ellos y sus familias y de entender sus motivaciones, algo que ningún presidente ha hecho”.

El estreno de la película en el Cine Arte Alameda coincide además con las últimas declaraciones de Llaitul en torno al próximo gobierno de Gabriel Boric. En un mensaje vía whatsapp, el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco criticó al presidente electo, dijo que “Boric y Kast son las dos caras de la misma moneda”, y aseguró que el frenteamplista “mantendrá el sistema capitalista de formato colonial, se seguirá reprimiendo al pueblo mapuche movilizado y en resistencia”, por lo que seguirán “en la senda de la autonomía revolucionaria”.

“Yo creo que tanto Gabriel Boric como los convencionales debieran ver este documental”, dice al respecto al realizador, quien cree que “la nueva constitución no va a cambiar esto”.