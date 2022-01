JK Rowling y la historia de amor y odio con el elenco de Harry Potter

Quienes se conectaron a la plataforma HBO Max durante el fin de semana, pudieron ver Harry Potter: Regreso a Hogwarts, una cumbre de los actores que participaron en la saga de películas del niño mago, además en un 2021 marcado por los 20 años de La piedra filosofal, el primero de los filmes.

El convite reunió a los protagonistas de las ocho películas de Harry Potter, estrenadas entre 2001 y 2011. Daniel Radcliffe, Emma Watson y Ruper Grint. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de la escritora JK Rowling, la creadora de los libros de la saga del niño mago.

Su ausencia, en todo caso, muestra cómo Rowling ha tenido que ir lidiando con el legado de su obra. El sitio Entertainment Weekly reveló que a la inglesa efectivamente se le extendió una invitación para participar de la reunión, pero que su equipo consideró que su presencia no era necesaria, dado que había comentarios anteriores de Rowling suficientes para la reunión. De hecho, el especial terminó incluyendo imágenes de archivo de 2019.

Sin embargo, no se hizo hincapié en la relación que ha mantenido con el elenco del filme, la cual ha experimentado un cambio con el tiempo. De la cordialidad en los primeros años, incluyendo fotos conjuntas, se ha pasado a un total congelamiento.

Historia de una distancia

Los roces entre Rowling y los actores de la saga de Harry Potter se originaron por las controversiales opiniones de la escritora. Todo comenzó en 2019, cuando hizo público su apoyo a Maya Forstater, una mujer que perdió su trabajo por tuitear contra las mujeres trans. “Hay solo dos sexos: hombre y mujer. Las mujeres son mujeres. Es imposible cambiar tu sexo”, añadió.

En la ocasión, Rowling usó el hashtag #IStandWithMaya y puso en su cuenta: “Vístete como quieras, por favor. Llámate como sea que quieras. Duerme con cualquier adulto, con consentimiento. Vive de la mejor manera que puedas, en seguridad y paz. Pero, ¿sacar a una mujer de su trabajo solo por defender que el sexo es real?”, escribió la autora.

Luego, en junio del 2020 Rowling compartió un artículo que se refería a la incorporación de medidas sanitarias para “personas que menstrúan”, incluyendo en este calificativo tanto a mujeres, como a personas trans. Sin embargo, la escritora agregó el comentario irónico: “Estoy segura de que había una palabra para esas personas [que menstrúan]. Que alguien me ayude. Wumben? Wimpund? Woomud? [Woman]”, dijo.

Las reacciones no se hicieron esperar, y sus dichos fueron tildados de ‘transfóbica’, ya que su frase ratifica declaraciones anteriores en las que manifestaba que -bajo su forma de ver el tema- solo existen dos sexos: femenino y masculino, lo que está determinado biológicamente.

“Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel mundial se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad”, publicó en respuesta al repudio.

Ahí le salió al paso el mismísimo Daniel Radcliffe, quien, en una columna publicada en The Trevor Project señaló: “Mientras Jo es -sin lugar a dudas- responsable por el curso que ha tomado mi vida, como alguien que ha tenido el honor de trabajar y seguir contribuyendo con The Trevor Project durante la última década, y como ser humano, siento la necesidad de decir algo en este momento. Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier afirmación que diga lo contrario, borra la identidad y dignidad de las personas transgénero y va contra el consejo de los profesionales de la salud, quienes tienen una mayor expertise en este asunto que Jo y yo”.

También respondió en Twitter Emma Watson, claro que sin mencionarla. “Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser cuestionadas constantemente o que les digan que no son quienes dicen ser”, escribió la actriz.

“Quiero que mis seguidores trans sepan que yo y muchas otras personas alrededor mundo los vemos, respetamos y los amamos por quienes son”, agregó. Incluso, fue más allá y entregó una donación para Fundación en Reino Unido que apoya a personas transgénero.

Incluso, el ruido fue tanto, que la librería estadounidense Left Bank Books decidió retirar de la venta los libros de Harry Potter. “La amamos. Nos encantaron sus historias. Y aún así, aquí estamos, en un mundo al revés donde la persona que escribió historias que fueron verdaderas celebraciones inclusivas y afirmativas de la comunidad, degrada a las mismas personas que las leen”, señaló el responsable del negocio, Jarek Steele, a través de un comunicado.

Desde la librería calificaron los dichos de Rowling: “Son atroces, hirientes y deliberadamente ignorantes”.

“Hay muchas identidades de género”

Aunque el último episodio ocurrió en noviembre del 2021 cuando, a través de Twitter, Rowling denunció haber sido víctima de doxxing. Es decir, se hicieron públicos sus datos privados sin consentimiento. Pasó que tres actores y “activistas” de disidencias sexuales se sacaron unas fotos y las difundieron por sus redes sociales. El problema es que se las tomaron frente a la casa de la escritora, dejando ver claramente la dirección del domicilio particular.

Por la misma red social, Rowling apeló a los cibernautas para que la imagen con sus datos dejara de circular. “Les imploro a las personas que retuitearon la imagen con la dirección aún visible, incluso si lo hicieron para condenar las acciones de estas personas, que la eliminen”, escribió.

Y lo último en torno al tema fue más reciente, el pasado 29 de diciembre del 2021. Cómo no, vía Twitter, Rowling se dio el tiempo de aclarar sus dichos tras haber citada como ejemplo de persona que piensa que solo hay dos géneros. La autora indicó a través de un hilo: “Pequeño, pero importante detalle: jamás he dicho que hay sólo dos géneros. Hay muchas identidades de género”.

“La cuestión al centro de este debate es si el sexo o la identidad de género debería estar en la base de las decisiones para proteger, proveer servicios, establecer categorías deportivas y otras áreas en las que las mujeres y niñas tienen actualmente derechos legales y protecciones. Usar las palabras ‘sexo’ y ‘género’ de forma intercambiable, sólo entorpece el problema de este debate”, aclaró.

¿Servirán estas declaraciones para descongelar las relaciones con el elenco? Eso estará por verse, por ahora, los fanáticos de la saga del niño mago pueden echarle un vistazo al documental en HBO Max.