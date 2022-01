Il Divo llega a Chile para rendir homenaje a su fallecido integrante

Tras el fallecimiento de su integrante Carlos Marín en diciembre, llega al país el popular grupo Il Divo.

El conjunto, compuesto por el estadounidense David Miller, el francés Sébastien Izambard y el suizo Urs Bühler, llegan al Gran Arena Monticello el próximo sábado 7 de mayo; todo esto en el marco de la continuación de su gira mundial For Once On My Life Tour, la cual contará con la participación especial del barítono mexicoestadounidense Steven LaBrie.

Il Divo posee en su haber más de 30 millones de álbumes vendidos, 160 álbumes de oro y platino en 33 países, además de ser los primeros artistas de Classical Crossover en tener un álbum debut posicionado como número 1 en la lista Top 200 de Billboard.

El cuarteto se encontraba en plena gira por Europa cuando Carlos Marín comenzó a presentar síntomas de resfrío, realizándose un examen PCR el día 7 de diciembre, el cual confirmaría que el cantante lírico nacido en Alemania, pero establecido en España, había contraído el Covid.

Tras una serie de complicaciones derivadas de la de enfermedad, el 19 de diciembre se confirmó el deceso del cantante.

Tras su pérdida, el resto de los integrantes del grupo comunicó mediante sus redes sociales la decisión de continuar con su gira internacional a modo de homenaje, transformándola en un tour de grandes éxitos, entre los que destacan The time of our lives, I believe in you y Regresa a mí (dueto grabado con Céline Dion), para su fallecido amigo.

“Carlos era una persona excepcional, con una combinación que rara vez se da: tenía el don de una voz increíblemente hermosa y un talento inmenso y absoluto. Su pasión, alegría y sentido del humor hicieron una persona tan mágica y su risa siempre animaría a cualquiera. Fue amado por millones de fanáticos en todo el mundo y tuvimos la suerte y el honor de poder actuar con él entre nosotros durante tantos años. Extrañaremos profundamente su alegría, amistad y voz brillante. En su honor, crearemos una Fundación Carlos Marín y rendiremos un homenaje a su canto en nuestros futuros shows. Que todos lo recuerden por su hermosa alma, su increíble talento y que por siempre descanse en paz”, señalaron Miller, Izambard y Bühler en un comunicado.

Las entradas para el concierto pueden ser adquiridas por el sistema Puntoticket. Quienes ya poseían la suya para la fecha del 2020 en Gran Arena Monticello, pueden utilizarlas para esta nueva fecha sin ser necesario hacer ningún tipo de cambio.