The Weeknd contra su versión adulta: mira el trailer con que presenta su próximo disco

Hace unos días The Weeknd dio a conocer el lanzamiento de su nuevo disco Dawn FM, donde participarán diversos artistas, entre ellos Tyler, The Creator, Jim Carrey y Quincy Jones.

Ayer, por medio de sus redes sociales, el artista liberó lo que será el tracklist de su nuevo álbum. Este anuncio fue acompañado por medio de un cinematográfico trailer, de un minuto de duración, donde se ve al artista golpeando a su versión anciana.

Este es el primer disco a dos años de su último lanzamiento, After Hours, en marzo de 2020, donde vimos al artista lleno de cirugías estéticas. Sin embargo, singles del álbum anterior como Blinding Lights y Save your tears aún marcaban las listas a finales del año pasado.

El disco actual, será lanzado por el sello XO y Republic estará mayormente producido por el propio Abel, The Weeknd, pero contará con la colaboración de Max Martin, el escritor de Baby One More Time y Oscar Holter, que ya colaboró en The Blinding Lights con el artista.