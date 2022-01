Anuncian dos nuevas temporadas de la serie Emily in Paris

Luego de la polémica desatada por la nominación de la serie creada por Darren Star (mismo productor de Sex and City) en los Globos de Oro, esta tarde, y por medio de sus redes sociales, Netflix anunció que Emily in Paris volverá con dos nuevas temporadas. Si bien la serie ha sido criticada por su presentación de personajes estereotipados de la sociedad francesa, esto no ha impedido que la producción coseche un rotundo éxito de audiencias.

La llegada de esta nueva temporada fue comentada desde las redes sociales de la actriz que da vida a la protagonista, Lily Collins, quien escribió en una publicación: “No puedo decir si Emily amaría u odiaría este atuendo de anuncio, pero estaría gritando de cualquier manera. Realmente los amo a todos, muchas gracias por el increíble apoyo”.

Si bien aún no se ha confirmado la fecha de su estreno, según se adelantó desde el medio Variety, la locación de las grabaciones nuevamente situará al elenco conformado por Lilly Collins, Lucas Bravo, Ashley Park y Camille Razat en París, desde donde se continuará la historia de su protagonista, una ejecutiva de marketing se traslada desde Chicago a la capital francesa, quien seguirá experimentando el choque cultural con la ciudad.

La serie debutó en 2020 con su primera temporada, alcanzando rápidamente un éxito rotundo, ya que tras solo 28 días desde su emisión, fue vista por más de 58 millones de hogares, lo que llevó a desplazar a otras series como Grey’s Anatomy y Criminal Minds, llegando a la lista de 10 shows más vistos vía streaming, siendo este, el principal motivo para la confirmación de su extensión.