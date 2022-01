Muere a los 78 años Ronnie Spector, líder de The Ronettes

La voz de Be my baby ha dejado de existir. Ronnie Spector, exlíder del grupo femenino The Ronettes, falleció este martes a los 78 años, según reportó su propia familia.

La causa de su muerte, indica su círculo, fue una breve batalla con el cáncer. “Ronnie vivió su vida con un brillo en los ojos, una actitud valiente, un perverso sentido del humor y una sonrisa en su rostro. Estaba llena de amor y gratitud”, indicó el comunicado.

Nacida y criada en el Harlem hispano de Nueva York, Veronica Yvette Bennett formó a mitad de los 50 la agrupación femenina con Estelle Bennett, su hermana mayor, y con su prima Nedra Talley. Partieron como un acto que se presentaba en la casa de su abuela y en la década siguiente dieron un salto en su popularidad en la ciudad.

Fue el productor Phil Spector quien las llevó a firmar con su sello Philles Records en 1963, donde grabaron su único disco de estudio (Presenting the Fabulous Ronettes featuring Veronica, 1964), del que se desprenden los éxitos que las harían pasar a la posteridad: Be my baby, Baby, I love you, (The best part of) Breakin’ up.

Spector se transformaría en la pareja de Ronnie y estarían casados entre 1968 (dos años después de la separación de la banda) y 1972. La unión duró hasta que la cantante se hartó de los maltratos y las amenazas de muerte que detalló en su biografía lanzada en 1990, Be my baby.

“Como dije muchas veces mientras estaba vivo, fue un productor brillante, pero un marido pésimo. Desafortunadamente, Phil no pudo vivir y funcionar fuera del estudio de grabación. Cayó en la oscuridad, y muchas vidas sufrieron por ello”, señaló la cantante cuando murió su exesposo, en enero de 2021.

Ronnie Spector lanzó cuatro discos en solitario (el último de ellos, English heart, en 2016) y continuó girando hasta el año 2019. “Sigo siendo la verdadera chica mala del rock”, le dijo en 2018 a la edición española de la revista Vanity Fair. “Yo no tengo esas cosas que hacen las cantantes de pop: ni llevo bailarines ni hay humo en el escenario, sólo yo y la música”.