Coachella regresa en abril con cartel encabezado por Harry Styles, Billie Eilish y Kanye West

hace 15 minutos Tiempo de lectura: 1 minuto

Harry Styles en Nueva York en febrero de 2020. Foto: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

El evento confirmó su line up para la edición que desarrollará del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril. Su versión 2022 –la primera desde 2019– también tendrá shows de Doja Cat, Phoebe Bridgers, Run the Jewels, Megan Thee Stallion, Disclosure y King Gizzard & the Lizard Wizard.