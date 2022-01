Protagonizará un filme sobre su vida: Zendaya despide a Ronnie Spector y la llama “una verdadera estrella de rock de principio a fin”

La vida de Ronnie Spector se apagó este miércoles. A los 78 años, la exlíder de The Ronettes falleció producto de una breve lucha contra un cáncer, según informó su familia, enlutando a contemporáneos y al mundo de la música.

“La persona más dulce que jamás hayas conocido. Y su huella en el rock and roll es indeleble”, escribió Joan Jett en Twitter al despedir a la voz de Be my baby y Baby, I love you. En la misma plataforma, Brian Wilson expresó: “Amaba mucho su voz y ella era una persona muy especial y una querida amiga. Esto me rompe el corazón”.

Un día después, Zendaya compartió un mensaje dedicado a la artista que encarnará en una película biográfica anunciada en 2020, a quien llamó “una verdadera estrella de rock de principio a fin”

La cantante en la premiere de la nueva Spider-Man. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

“Esta noticia me rompe el corazón. Hablar de ella como si ya no estuviera con nosotros se siente extraño porque está increíblemente llena de vida”, señaló. “Ronnie, poder conocerte ha sido uno de los mayores honores de mi vida”.

“Gracias por compartir tu vida conmigo. Podría escuchar tus historias durante horas y horas. Gracias por tu talento inconmensurable, tu amor inquebrantable por la interpretación, tu fuerza, resiliencia y tu gracia. No hay absolutamente nada que pueda atenuar la luz que proyectas. Te admiro mucho y estoy muy agradecida por el vínculo que compartimos”, expuso.

“Desearía que todos pudieran experimentarte como yo lo hice. Celebramos tu hermosa vida y te damos todas las flores que tanto te mereces. Descansa en gran poder, Ronnie. Espero hacerte sentir orgullosa”.

Bajo el alero de las compañías A24 y New Regency, el filme tomará como principal referencia el libro de memorias que la cantante publicó en 1990 (Be my baby), donde describió su ascenso en la industria con The Ronettes y su abusivo matrimonio con Phil Spector, productor del único disco de la agrupación (Presenting the Fabulous Ronettes featuring Veronica, 1964).

Ronnie Spector, productora ejecutiva de la cinta, seleccionó personalmente a la estrella de Euphoria y las últimas Spider-Man como la actriz que la encarnaría en la pantalla grande.

Por ahora no se ha anunciado director ni fecha de estreno para el largometraje.