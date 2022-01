Daniel Brühl vuelve a Chile: actuará en filme basado en La Contadora de Películas

Seis años después de estrenar Colonia junto a Emma Watson, el reconocido intérprete germano-español Daniel Brühl vuelve a tener contacto con una historia chilena. El actor de títulos como Good bye, Lenin! (2003), Bastardos sin gloria (2009) y The Falcon and the Winter Soldier (2021) se transformó en el último nombre confirmado de la adaptación cinematográfica de La contadora de películas, una coproducción española, francesa y chilena que estará protagonizada por un elenco local e internacional.

Tras una década en que el proyecto encarnó distintas formas y cambios de director, la cinta basada en la exitosa novela de 2009 de Hernán Rivera Letelier tiene programado comenzar sus filmaciones en marzo bajo la dirección de la realizadora danesa Lone Scherfig (Enseñanza de vida), en locaciones del pueblo de Pedro de Valdivia y alrededores, y en idioma castellano. Saltan a la pantalla grande la pampa, las salitreras y la joven con el extraordinario don para reproducir los argumentos de las películas que ve.

Según detalla el portal Variety, Brühl asumirá el papel de un europeo que se gana el respeto de la comunidad local y luego inicia una relación sentimental con María Magnolia, la madre de María Margarita, la protagonista de la trama.

El actor en un evento especial del Festival de Berlín 2021. Foto: Jens Kalaene/Pool via REUTERS

Estos dos personajes femeninos, como se había comunicado previamente, serán encarnados por la intérprete franco-argentina Bérénice Bejo (El artista) y la joven actriz chilena Sara Becker (No nos quieren ver). En tanto, el español Antonio de la Torre (AzulOscuroCasiNegro) también asoma entre las figuras principales del filme.

“Estoy encantada con que ahora Daniel Brühl se haya unido a nuestro elenco junto a Bérénice Bejo, Antonio de la Torre y Sara Becker”, señaló Scherfig al medio estadounidense. “Su papel está lleno de secretos y drama interior, también de momentos de calidez y humor”, agregó.

En el anuncio también se ratificó la presencia de José Soza en el reparto –en un rol no especificado– y el fichaje del español Daniel Aranyó (Regresión) como director de fotografía.

El guión es autoría del brasileño Walter Salles (Diarios de motocicleta) y el español Rafa Russo (El año de la furia). Aunque Rivera Letelier no participa en la adaptación directamente, se mantiene “muy cercano a la producción”, según comentó el equipo de la película a Culto en noviembre pasado.

El proyecto reúne a compañías de España (A Contracorriente Films, de Adolfo Blanco), Francia (Selenium Films, de Vincent Juillerat), Chile (Al Tiro Films, de Andrés Mardones) e Inglaterra (Embankment, a cargo de las ventas de la cinta).