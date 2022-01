Daniel Radcliffe encarnará a “Weird Al” Yankovic, el artista de culto que se ríe de las grandes estrellas

“Weird Al” Yankovic, fenómeno de culto de la música estadounidense que se hizo célebre por imitar y reirse de estrellas como Nirvana y Michael Jackson, ya tiene elenco para su futura biopic. Y, sobre todo, el actor que lo encarnará: se trata de Daniel Radcliffe, el hombre tras Harry Potter, quien ya llegó a un acuerdo para protagonizar Raro: La historia de Al Yankovic.

“Cuando mi última película Frecuencia ultraelevada salió en 1989, hice un voto solemne a mis fanáticos de que lanzaría una película importante cada 33 años, como un reloj. Estoy muy feliz de decir que estamos a tiempo”, dijo Yankovic en un comunicado difundido por medios norteamericanos.

“Y estoy absolutamente encantado de que Daniel Radcliffe me interprete en la película. No tengo ninguna duda de que este es el papel por el que las generaciones futuras lo recordarán”.

El filme será dirigida y producida por Eric Appel a partir de un guión que coescribió con Yankovic. En lo concreto, seguirá la historia de éxito, fama y polémicas del artista de comedia más vendido de todos los tiempos, ganador incluso de cinco premios Grammy.

“La película biográfica no oculta nada, explora cada faceta de la vida de Yankovic, desde su meteórico ascenso a la fama con éxitos tempranos como Eat It y Like a Surgeon hasta sus tórridas aventuras amorosas entre celebridades y su famoso estilo de vida depravado”, refuerza el comunicado. “Raro: La historia de Al Yankovic lleva al público a un viaje verdaderamente increíble a través de la vida y la carrera de Yankovic, desde el niño prodigio superdotado hasta la mayor leyenda musical de todos los tiempos”.