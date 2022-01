Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios: el clásico de Almodóvar se convertirá en serie

Una de las cumbres creativas de Pedro Almodóvar será revisitada más de tres décadas después de su estreno. Mujeres al borde de un ataque de nervios, la película que impulsó su carrera en 1988 y que le dio su primera nominación a los Oscar, se convertirá en una serie de televisión hablada en español e inglés.

Según anuncia The Hollywood Reporter, la historia tendrá a la estadounidense de padres puertorriqueños Gina Rodriguez (Jane the Virgin) en el rol que originalmente encarnó Carmen Maura, Pepa, la actriz de doblaje que es engañada y abandonada por su pareja y colega, Iván.

Almodóvar –que hoy desarrolla una adaptación de Manual para mujeres de la limpieza, junto a Cate Blanchett– se mantendrá como productor ejecutivo del proyecto con su compañía El Deseo.

En tanto, la batuta creativa la llevará Noelle Valdivia (Masters of sex, Mozart in the jungle), quien oficiaría como showrunner si la ficción progresa y entra en etapa de producción. El actor mexicano Eugenio Derbez también estará ligado a la serie a través de su firma, 3Pas Studios.