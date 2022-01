Proyecto paralelo de integrantes de Radiohead lanza sorteo mundial para asistir a show online

Debutaron con la canción You will never work in television again y ahora se presentan en una serie de shows consecutivos en la publicación inglesa London Magazine. La banda The Smile, compuesta por Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead, junto a Tom Skinner de Sons of Kemet’s, agotó las entradas a sus conciertos híbridos rápidamente y en un comunicado de prensa anunciaron un sorteo para aquellos que no alcanzaron a obtenerlas.

“Nosotros tratamos de hacer de esto una audiencia global, tanto en el lugar como de manera online. Por eso retuvimos algunos de los tickets para vender -un par por cada país en el mundo a través de los tres shows- Nos encantaría si puedes unirte al show que más se acomode a tu horario”.

Los shows en vivo también estarán disponibles para verlos nuevamente, cuantas veces quieras, durante 48 horas desde las 11.00 horas del 30 de enero.

El límite para postular al concurso es a las 19.00 horas (en Chile) del 23 de este mes. Los ganadores recibirán un link donde podrán adquirir las entradas para el horario que más les acomode. Para participar pincha aquí.