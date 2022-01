Cinco grandes bandas que regresan en 2022

Los más de dos años de pandemia han sido duros para el rubro de la música. Las condiciones sanitarias llevaron a un replanteamiento en el funcionamiento de la industria. Ante la imposibilidad de realizar conciertos en vivo, muchos artistas debieron adaptarse a las virtudes de las nuevas tecnologías -especialmente al formato del streaming- para continuar con la difusión de sus trabajos.

Sin embargo, este período pandémico no fue impedimento para que los músicos pensaran en nuevas propuestas. Adele, Olivia Rodrigo, Lorde, The Killers y Mon Laferte fueron algunos de los artistas que lanzaron discos durante el 2021, con éxito de ventas y reproducciones.

El avance de la vacunación y las proyecciones de que este año tendrá mejoras considerables en el control de la pandemia permitieron el incipiente retorno de los músicos a los escenarios. En este sentido, los festivales y la posibilidad de agendar giras por distintos lugares del mundo tienen a los artistas con altas expectativas sobre las posibilidades para sonar en esta temporada.

Pero estos años también han propiciado el rencuentro de bandas que, tras pasar un tiempo sin grabar, anunciaron estar trabajando en nuevos álbumes que saldrán al mundo este 2022. En Culto, te contamos sobre cinco agrupaciones que retornarán a la industria este año.

*Interpol

La banda de post-punk revival oriunda de Manhattan anunció el 2021 que se encontraban trabajando en un nuevo álbum de estudio, a casi cuatro años del lanzamiento de Marauder, su último disco.

Fue Sam Bogarino, baterista del grupo, quien encendió las alarmas de los fanáticos al confirmar en el podcast Archievements & Strategies que ya habían compuesto varias canciones nuevas, y que se reunirían al final del verano norteamericano en los estudios.

En entrevista con Rolling Stone en noviembre del año pasado, Paul Banks (voz y guitarra) y Daniel Kessler (guitarra) comentaron sobre el proceso creativo del nuevo disco, que se vio inevitablemente permeado por la pandemia. Las primeras restricciones globales los pillaron en distintas ciudades del mundo. Mientras que Banks estaba en Edimburgo, Kessler se encontraba en España y Sam Fogarino en Georgia.

Así, el vocalista comenzó a escribir versos sueltos teniendo como referencia las secuencias de acordes que Kessler le enviaba vía correo electrónico. Aunque aún no se sabe cuál será el nombre del nuevo álbum ni la fecha exacta de su lanzamiento, desde Interpol aseguraron que este verá la luz en algún momento del 2022.

Entre tanto, los estadounidenses se alistan para su participación en el festival Primavera Sound a realizarse en la ciudad de Porto, en junio de este año.

*Paramore

La banda es un emblema del estilo emo. Su trayectoria data desde el 2004, y tras 18 años siguen vigentes en la industria del pop rock alternativo. Su último trabajo de estudio fue lanzado en mayo del 2017 bajo el título de After Laughter, con el cual marcaron un giro musical y lírico en relación a lo que había sido su anterior disco homónimo.

El trío oriundo de Franklin, Tennessee, confirmó a Rolling Stone que llevan cerca de dos meses trabajando en el estudio. Y aunque no se conocen muchos detalles sobre el álbum, sí confirmaron que este 2022 será el año definitivo del regreso de Paramore.

Tras el éxito de After Laughter, los músicos se dieron un receso. En ese tiempo, el baterista Zac Farro se dedicó a su proyecto paralelo, Half Noise, banda con la que lanzó el disco Motif en noviembre del 2021. Por su parte, Hayley Williams indagó en su primer trabajo solista, bautizado Petals for Armor, y que fue producido por el guitarrista de la banda, Taylor York.

El 2020, Williams hizo pública su depresión, enfermedad que la acompañó por bastantes años. Este período de su vida quedó consignado en los tres trabajos que lanzó en el marco de Petals for Armor.

Recientemente, la banda anunció que participarán en el festival estadounidense When We Were Young, que reunirá en Las Vegas a varios artistas como Avril Lavinge, My Chemical Romance y Bring Me The Horizon.

Line up del festival "When We Were Young"

*Placebo

Loud Like Love fue el último disco de la banda londinense, publicado el 2014. A casi ocho años, los miembros de la banda se preparan para el lanzamiento de lo que será su octavo álbum de estudio.

Never let me go será el nombre del trabajo que agrupará 13 canciones, y que tendrá su estreno oficial el 25 de marzo de este año.

Brian Molko, vocalista de Placebo, comentó en entrevista con la BBC que trabajaron en el álbum durante todo el 2019, y que este se encontraba casi listo para principios del 2020. Sin embargo, la llegada de la pandemia retrasó todos los planes entorno a la planificación de giras y las fechas pactadas para el término de los últimos detalles del disco.

Actualmente, se encuentran disponibles tres sencillos que avecinan lo que será el retorno de Placebo: Try Better Next Time, Surrounded By Spies y Beautiful James. Cabe destacar que este será el primer trabajo de la banda con el sello SO Recordings.

*Arctic Monkeys

Su último disco, Tranquility Base Hotel & Casino fue publicado en 2018. Y en noviembre del año pasado, Matt Helders, baterista de la banda, confirmó a la BBC que lo nuevo de los Arctic Monkeys ya estaba casi terminado, y que tendrá su lanzamiento este 2022.

Y junto con el anuncio sobre el estado del próximo álbum, el percusionista afirmó que los planes para este año también incluyen una gira para realizarse en el período veraniego del Reino Unido.

Las grabaciones tuvieron lugar en Butley Priory, sector ubicado cerca de Londres. Aunque no hay muchos detalles sobre el proceso de grabación y el estilo que marcará las nuevas canciones de la banda, sí es probable que su lanzamiento sea durante el primer semestre de este 2022.

*Tears for Fears

El retorno de la banda inglesa sorprendió en la escena del new wave. Y es que pasaron nada menos que 17 años para que los artistas de Everybody wants to rule the world confirmaran un nuevo disco.

El dúo musical compuesto por Curt Smith y Roland Orzabal es uno de los emblemas de la música de los ochenta. Su trayectoria musical guarda grandes éxitos que marcaron la juventud de toda una generación encantada por los ritmos de los sintetizadores. Tanto así, que al día de hoy acumulan casi 10 millones de oyentes mensuales en Spotify.

En dicha plataforma ya hay tres canciones disponibles de lo que será el álbum The Tipping Point: Break The Man, No Small Thing y un tema homónimo al nombre del disco.

Los miembros adelantaron que el disco tendrá un carácter emotivo, pues varias de las letras están inspiradas en la muerte de la esposa de Orzabal, quien falleció el 2017 luego de pasar por un período de depresión y alcoholismo.

Lo nuevo de Tears for Fears viene de la mano de Concord Records, y estará disponible el 25 de febrero de este año.