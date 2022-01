Con Hilary Duff: How I Met Your Father aterrizará en Chile en marzo

Ocho años después de la emisión de su último capítulo, How I met your mother y su legado regresan a la pantalla. A través de How I met your father, una producción que funciona como precuela de la original (no reinicio), vuelve la lógica de un/a protagonista que le cuenta la historia de sus años de juventud a su hijo.

En la nueva ficción ambientada en el año 2021 en Nueva York, Hilary Duff encarna el rol principal, Sophie, una fotógrafa que pese a acumular decepciones aún cree en el amor y navega por la era de las aplicaciones de citas.

Foto: Patrick Wymore/Hulu

Su compañera de departamento es Valentina (Francia Raisa), quien acaba de retornar de Inglaterra con novio nuevo (Tom Ainsley). Otros personajes de peso en la serie son encarnados por Christopher Lowell, Tien Tran y Suraj Sharma.

Kim Cattrall (la mayor ausente del retorno de Sex and the city), en tanto, interpreta a la versión del futuro de Sophie, quien le relata a su hijo universitario la manera en que conoció a su progenitor.

¿Cuándo se podrá ver en Chile? La plataforma Star+ confirmó para el 9 de marzo el estreno de los dos primeros episodios de la producción, con un nuevo capítulo arribando cada semana.

En Estados Unidos debutó el pasado 18 de enero, precedida de críticas poco entusiastas. “No hay química entre ninguno de los personajes, y cada escena parece tener una persona más de la necesaria”, reseñó Entertainment Weekly, que aseguró que parece más un derivado de Friends que de How I met your mother.

Un matiz distinto aporta la revista Paste: “Duff es encantadora como siempre y el elenco tiene una buena compenetración (…) Sin el marco de la conocida serie a la que rinde homenaje, How I met your father no sería más que otra comedia perfectamente agradable”.