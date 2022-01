Hollywood, Neymar y el Capitolio: tres documentales en el streaming para ver en verano

*Audrey (Star+)

La protagonista de Desayuno con diamantes es el eje de este documental que acaba de aterrizar en el streaming local. Nacida en Bruselas en 1929, la vida de Audrey Hepburn no se explica sin sus agitados primeros años, marcados por “el evento más traumático de mi vida”, como describía al abandono que sufrió a los seis por parte de su padre (simpatizante nazi junto a su mamá, de quien se separó oficialmente en 1938), y su formación en Inglaterra.

Con entrevistas a su hijo Sean Hepburn Ferrer, al recientemente fallecido Peter Bogdanovich y a Richard Dreyfuss, la realizadora Helena Coan reconstruye su rápido ascenso en Estados Unidos, el hechizo que transmitió desde sus primeros papeles en el cine y, su temprano y sorpresivo retiro de la actuación, en 1967. Fue una personalidad única y la cinta reafirma esa aura especial en torno a la actriz.

Su historia se cierra con el estudio de su última gran labor en vida, como embajadora de Unicef, rol que cumplió entre 1989 y hasta el momento de su muerte, en 1993, a los 63 años. Sin entregar un montón de revelaciones que cambiarán la percepción en torno a su figura, es un tributo ajustado a la estatura de la estrella que retrata.

*Four Hours at the Capitol (HBO Max)

Las imágenes recorrieron el mundo y aún son motivo de desconcierto y espanto. El realizador Jamie Roberts se propuso contar de manera cronológica –y con un nervio que cualquier thriller envidiaría– cómo comenzó todo aquella mañana del 6 de enero de 2021 en Washington D. C., cuando una masa de simpatizantes de Donald Trump inició un acto de insurrección que gatilló la suspensión del acto en que el Congreso confirmaría el nombramiento de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.

Roberts entrevista a los protagonistas de esa jornada: congresistas, oficiales y los mismos asaltantes al Capitolio. Entre estos últimos no encuentra un ápice de arrepentimiento, mientras que nombres como Leah Han –miembro del personal de la oficina de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes– relatan las horas de terror que vivieron mientras el grupo arrasaba con el lugar. Es el gran documento audiovisual que hasta ahora se ha realizado en torno a esa jornada y difícilmente una ficción pueda capturar tan bien las resonancias del acontecimiento.

Alabada por la prensa norteamericana, el filme también encontró buena acogida afuera del país. “Poderoso”, señaló The Guardian, que agregó: “El testimonio colectivo subyacente proporcionado por Four hours at the Capitol es que la era de Trump aún no ha terminado, y el verdadero día del juicio final en Estados Unidos aún está por llegar”.

*Neymar: El Caos Perfecto (Netflix)

Dividida en tres capítulos de una hora, la serie documental de Netflix sobre el futbolista brasileño es la producción que ha llegado más a fondo en torno a su desempeño fuera y dentro de la cancha. Casi siempre un prodigio a la hora de jugar, también ha sido foco de polémicas por simular, por su fama de fiestero y otras controversias que poco tienen que ver con un comportamiento profesional.

Amado y odiado, el relato comienza con los reproches que ha recibido a lo largo de su carrera, según el mismo jugador pide a cámara. Naturalmente, no lo pasa bien con las críticas, pero ilustra su dualidad con un cuadro desafiante, en que su rostro aparece caracterizado en dos mitades: a la izquierda es Batman (como lo ven sus amigos) y a la derecha es el Joker (“quienes no me conocen”).

Quizás no todos son sus amigos, pero el documental cita a un firmamento de estrellas a hablar de sus talentos y sus contradicciones. Están los compatriotas que también jugaron en el Paris Saint-Germain (Dani Alves, Thiago Silva), David Beckham y sus actuales comparsas en su aventura en Francia, Lionel Messi y Kylian Mbappé. Además, habla su padre y representante, quien afirma que no pueden controlar cada paso que da su hijo. Sin constituirse como el filme definitivo sobre el ex Barcelona, ayuda que su mismo protagonista se asuma como un tipo con luces y sombras.