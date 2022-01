¿Es esencial que los músicos escriban sus canciones? Cinco leyendas que demuestran lo contrario

Este lunes 24 de enero se desató la polémica en redes sociales. A través de una entrevista para el medio Los Angeles Times, el vocalista de Blur y Gorillaz, Damon Albarn, se refirió a Taylor Swift como una de las cantantes contemporáneas que no escriben sus propias canciones. “No estoy odiando a nadie, solo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que co-escribe. No significa que el resultado no sea realmente bueno”, sostuvo Albarn al medio estadounudense.

Por su parte, Swift, que se ha alzado como una de las artistas pop más importantes de los últimos años, respondió al cantante de Blur a través de Twitter, reafirmando que ella compone todas sus letras. “No es necesario que te gusten mis canciones, pero es realmente jodido tratar de desacreditar mis escritos”, manifiesta el tuit de la cantante, que recibió el apoyo incluso del presidente electo, Gabriel Boric, que intentó animar a la artista diciéndole: “no tomes en serio a los chicos que necesitan insultar o mentir para llamar la atención”.

La situación puso nuevamente en la mesa el debate sobre qué tan esencial es que los artistas sean los creadores de sus letras. Aunque hay muchos que son reconocidos y destacados por su talento en la composición –como Juan Gabriel, Adele y John Lennon- también hay otros que, sin escribir sus canciones, se han posicionado como verdaderas leyendas de la industria musical.

En Culto, repasamos a cinco artistas que han triunfado con hits escritos por terceros.

*Elton John

El británico es considerado transversalmente como una leyenda viva de la música anglosajona. Y es que su carrera ha estado llena de hits como Don’t go breaking my heart y I’m still standing. Sin embargo, es conocido que el pianista de formación no es el escritor de sus letras.

El año 1967 conoció a Bernie Taupin, cuando ambos respondieron un anuncio publicado por el productor Ray Williams que buscaba nuevos talentos musicales. Aunque ninguno de los dos quedó en dicha convocatoria, Williams, reconociendo el potencial que tenían por separado, los puso en contacto para que se conocieran.

Bernie Taupin y Elton John

Ese fue el inicio de una amistad que los llevó a componer juntos más de 30 álbumes. La relación entre ambos se desarrolla en la biopic de John, The rocket man, que ahonda la vida del cantante inglés y su carrera musical.

En entrevista con The New York Times, ambos artistas se refirieron a su trabajo en conjunto. “Después del éxito vivimos muchas cosas por separado y creo que gracias a eso nos hemos mantenido juntos. Porque él era como un vaquero muy al estilo Marlon Brando y yo era el tipo al que le encantaba coleccionar chucherías de porcelana”, manifiesta John.

Elton John

Sobre el filme y su relación con el letrista, el cantante y pianista confesó que la forma en que se abordó la amistad entre ambos fue de lo que más le gustó. “Lo que realmente me conmovió de la película… Dios mío, lo adoro a él y qué historia, qué ridícula serendipia (…) Es rarísimo y maravilloso y la manera en que componemos juntos también es extraña. No tengo una melodía: él me inspira. Y nunca quiero tener que cambiar eso. Entonces realmente es un regalo, de Dios o de quien quieran”.

Al respecto, Taupin se muestra más práctico. “No necesito poder explicar por qué funciona: no lo cuestionamos, solo seguimos haciéndolo”.

*Luis Miguel

“El sol de México” es, sin duda, un clásico del cancionero latinoamericano. Es uno de los cantantes más exitosos de nuestro continente, y sobre su carrera caen hitos musicales como el de ser el artista más joven en recibir un Grammy, cuando tenía sólo 14 años.

Tiene a su haber cerca de 29 álbumes de estudio, sin contar los dos discos recopilatorios que lanzó en 2002 y 2005. Inició su carrera a los diez años, y además de incursionar en el canto, tuvo participación en las películas Ya nunca más (1984) y Fiebre de amor (1985). Su carrera ha sido tan exitosa que su nombre está inscrito en el Paseo de la Fama en Hollywood, y su vida ha inspirado libros y hasta una serie producida por Netlfix.

SEBASTIAN RODRIGUEZ / AGENCIAUNO - VIA DEL MAR - Region de Valparaiso - Chile

Durante su carrera, Luis Miguel ha colaborado con múltiples letristas a la hora de componer sus canciones. Los dos más importantes fueron el español Juan Carlos Calderón y el mexicano Armando Manzanero.

Calderón es reconocido como el mentor musical del Sol de México, y uno de los mayores responsables del éxito del mexicano. El compositor español se hizo cargo del disco Palabra de honor, con el cual Luis Miguel ganó su primer Grammy, específicamente con la canción Me gustas tal como eres¸ en colaboración con Shenna Easton.

El letrista y productor español trabajó con otros artistas como Joan Manuel Serrat, y fue el responsable de canciones como La incondicional, Culpable o no y Fría como el viento.

Por su parte, Manzanero y el cantante mexicano sellaron su trabajo en conjunto con el disco Romance, publicado en 1991, y uno de los álbumes más relevantes de la carrera de Luis Miguel. Incluso, el mexicano invitó a Manzanero a cantar con él en el escenario más de una vez.

Armando Manzanero

Algunas de las canciones más recordadas de la colaboración entre ambos son Por debajo de la mesa, No sé tú y Como yo te amé.

Sin embargo, Luis Miguel también ha trabajado como co-escritor de algunas de sus canciones. Por ejemplo, en los temas Son tus besos (donde trabajó con Salo y Francisco Loyo) y Quiero (con Alejandro Asensi, Roland Kortbawi y Francisco Loyo).

*Frank Sinatra

Sinatra fue tan importante en la industria musical que llegó incluso a recibir el apodo de “La Voz”. El cantante estadounidense se consolidó como uno de los nombres más reconocidos a nivel mundial.

No sólo grabó cerca de 3 mil canciones, sino que también cimentó una carrera como actor de cine, llegando a participar en alrededor de cincuenta películas. Una de ellas, De aquí a la eternidad, lo hizo merecedor de nada menos que un Oscar en la categoría de Mejor actor de reparto.

Pero, de Sinatra, también era conocido que no escribía sus canciones. Aunque siempre estuvo preocupado por todos los aspectos de la producción de sus discos –incluso fundó su propio sello, Reprise, para controlar la mayor cantidad de detalles en su música-, el estadounidense basó su repertorio en la obra de relevantes compositores como Jimmy Van Heusen, Cole Porter y George Gershwin.

Aun así, la carrera de llegó a lo más alto de la fama internacional, siendo catalogado hasta el día de hoy como uno de los músicos más importantes de la historia.

*Elvis Presley

Presley no es sólo el rey definitivo del rock and roll. Su imagen ya alcanza la categoría de ícono universal de la cultura pop. Durante sus 42 años, el cantante cultivó grandes éxitos, además de marcar un precedente con su propuesta artística, que despertó el interés de la época por sus movimientos pélvicos y sus bailes sobre el escenario.

El impacto de su carrera se vio reflejado en sus más de 106 canciones incluidas dentro del Top 40 de la revista Billboard, y su título de ser el solista con mayor número de ventas en la historia de la música, con cerca de 210 millones de copias comercializadas. En su época más exitosa, entre 1969 y 1977, el cantante llegó a realizar mil cien conciertos. Además, fue nominado 14 veces a los Grammy, resultando ganador en tres oportunidades.

Elvis Presley

Y, por el contrario de lo a veces se cree, Elvis no compuso ninguna de sus canciones. Al igual que Luis Miguel, fueron varios los compositores que escribieron para el Rey. Por ejemplo, el hit Suspicious mind fue escrita por Mark James, quien antes de darle la canción a Elvis, la grabó con su propia voz para lanzarla en las radios.

En el caso de Jailhouse rock, los compositores detrás del éxito fueron Jerry Leiber y Mike Stoller, dos productores que tuvieron participación en varias otras canciones a lo largo de la carrera de Presley.

All shook up tiene como compositor al músico afroamericano, Otis Blackwell, y se posicionó como una de las canciones más representativas de la carrera del cantante norteamericano. También fue el autor de Don’t be cruel¸ lanzada en 1956.

*Ella Fritzgerald

La primera dama del jazz fue uno de los ejemplos citados por Damon Albarn para decir que no todos los cantantes que no escriben sus letras son, necesariamente, peores artistas. “Algunas de las mejores cantantes... Quiero decir, Ella Fitzgerald nunca escribió una canción en su vida”, señala Albarn.

Aunque es considerada como una de las más grandes mujeres del jazz, el repertorio de la artista afrodescendiente no se limitaba a un solo estilo. Durante su carrera exploró ritmos tan variados como el swing, blues, bossa nova, samba y góspel.

Ella Fritzgerald

Su extenso cancionero, el cual tuvo colaboración de múltiples letristas, está compuesto por reversiones de canciones populares de la música estadounidense, como Duke Ellington, Cole Porter, Johnny Mercer y otros. Algunos ejemplos son Moonlight Serenade, escrita por Glenn Miller; Round Midnight de Thelonious Monk; y A night in Tunisia de Dizzy Gillespie.