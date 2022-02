"¿Cansado de Spotify?" : así es el streaming musical de Weezer que cuenta con más de 3 mil demos

El round entre Neil Young y Spotify no ha dejado a nadie indiferente. La decisión del artista de retirar todo su catálogo de dicha plataforma, luego de que la empresa decidiera no bajar el podcast The Joe Rogan Experience –cuestionado por difundir información imprecisa sobre la pandemia y el proceso de vacunación–, le significó múltiples apoyos.

Recientemente, los músicos Nilis Lofgren y Joni Mitchel se sumaron a la protesta de Young eliminando sus contenidos de Spotify, e incluso el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, felicitó su decisión.

Sin embargo, el vocalista de Weezer, Rivers Cuomo, dio un paso más allá. Lejos de notificar el retiro de sus canciones de la cuestionada plataforma, el músico estadounidense anunció la creación de su propio servicio de streaming musical.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Cuomo escribió: “¿Cansado de Spotify? Ven a Weezify”, mensaje acompañado de los respectivos links de descarga.

La aplicación, disponible tanto para sistema IOS como Android, alberga 3 mil 236 demos grabados por el artista en sus distintas etapas musicales. “Hice la app yo mismo. Me llevó todo 2021 hacerla”, comenta el líder de Weezer en la descripción de la descarga, cuyo ícono es la portada de The Blue Album, pero sin el resto de los miembros de la banda en la imagen.

Técnicamente, Weezify nació como la versión móvil del repositorio personal de Cuomo, que ya estaba disponible en su página web desde el 2020. Las grabaciones disponibles fueron creadas entre 1975 y 2017, y la reproducción de todos los contenidos dura casi una semana completa, sin interrupciones.

El repertorio disponible se divide en segmentos que agrupan varios demos pertenecientes a diferentes etapas y años de composición. Cada uno alberga un número distinto de demos (el más extenso incluye mil 119 canciones), más una breve descripción del contexto en que fueron escritas dichas canciones, y tienen un valor de 9 dólares por paquete.

Screenshot de uno de los paquetes disponibles en Weezify, la plataforma de streaming creada por Rivers Cuomo

Cabe destacar que la carrera del músico estadounidense es extensa. Con Weezer, Cuomo ha lanzado quince álbumes, mientras que suma seis trabajos en solitario.

Su último trabajo fue Van Weezer, estrenado en mayo del 2021 y que cuenta con un soundtrack de once canciones. Respecto a Weezify, la aplicación ya acumula más de 100 mil descargas sólo en la Play Store de Android.