Dune arrasa y Spencer se esfuma: revisa las nominaciones a los Premios Bafta

La idea de llevar a la pantalla el libro de Frank Herbert parecía una empresa imposible. A 56 años de su publicación, en manos del canadiense Denis Villeneuve (La llegada), el mundo de ciencia ficción del autor finalmente se canalizó a través de una adaptación que conquistó a público, críticos y seguidores de la obra del escritor estadounidense.

En su carrera para también conquistar a los premios, la cinta protagonizada por Timothée Chalamet vivió una de sus jornadas más memorables: este jueves los Bafta la distinguieron como el largometraje con más nominaciones de la edición de este año.

Totalizando 11 menciones, el filme compite en Mejor película, Mejor guión adaptado, Mejor fotografía y Mejor montaje, entre otras categorías. Sin embargo, Villeneuve fue omitido en Mejor director, quedándose sin la que hubiera sido su tercera candidatura.

Licorice Pizza

Quien sí aspira a ese galardón es Jane Campion, autora de El poder del perro, la segunda cinta con más presencia en esta versión de los premios que concede la Academia Británica de Cine y Televisión. Sus ocho nominaciones también incluyen reconocimientos para Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee, pero no así para Kirsten Dunst, olvidada en Mejor actriz de reparto.

Belfast, la película en blanco y negro inspirada en la infancia del británico Kenneth Branagh, aparece con seis candidaturas, mientras que con cinco está Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson. Ambas acompañan a Dune, El poder del perro y No miren arriba en Mejor película, pero hay otros dos títulos que también aparecen con cinco: Sin tiempo para morir y Amor sin barreras.

En tanto, gracias a su inclusión en Mejor actor, Leonardo DiCaprio (No miren arriba) consiguió un impulso clave en la temporada de galardones. Se enfrentará a Will Smith (Rey Richard: Una familia ganadora), quien por primera vez en su carrera fue considerado por la organización del cine británico.

El poder del perro. Foto: KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX © 2021

Más sorprendente fue la conformación del sexteto de Mejor actriz: la única intérprete que venía fuerte en las premiaciones que logró entrar fue Lady Gaga (La casa Gucci). No fueron mencionadas Olivia Colman (La hija oscura), Nicole Kidman (Being the Ricardos) ni tampoco Kristen Stewart (Spencer).

La estrella que encarna a Lady Di en el largometraje de Pablo Larraín es la actriz con más distinciones de las asociaciones de críticos de Estados Unidos, pero antes ya había recibido un duro golpe, al ser excluida de los Premios del Sindicato de Actores. Sus opciones para los Oscar son inciertas, así como también para el filme, que no fue seleccionado en ninguna categoría de los Bafta. No es difícil imaginar que el retrato del director sobre la princesa de Gales y la familia real no gustó nada al interior de la institución que define los galardones.

La ceremonia está programada para el 13 de marzo en el Royal Albert Hall, bajo la conducción de la comediante Rebel Wilson.