La última reconciliación de Crosby, Stills, Nash & Young

La última vez que se juntaron con una gira completa como conjunto fue en 2006, para criticar la política de Bush en la guerra de Irak que Neil Young había denunciado en Living with war, ese mismo año. El último concierto de los cuatro fue en 2013, con un set acústico en el 27th Bridge School el 27 de octubre de ese año. Desde entonces, una serie de declaraciones quemantes e incorrectas entre Crosby, Stills, Nash y Young, el célebre cuarteto de rock y folk formado a fines de los 60 y que esta semana, dejando de lado sus diferencias personales -otra vez- por una causa mayor, se volvió a reunir para hacerle frente a Spotify.

Después que Young retirara su música del gigante del streaming la semana pasada, en protesta por el podcast de Joe Rogan alojado en el servicio y lo que considera “desinformación” en torno a las vacunas contra el Covid-19, Nash anunció que haría lo mismo, siguiendo los pasos de Joni Mitchell, quien también sacó (casi toda) su discografía de la app en apoyo a su amigo y compañero de profesión.

Hoy, finalmente, Crosby, Stills y Nash compartieron una declaración conjunta en las redes sociales, informando que planean eliminar su música de la cuestionada plataforma, tanto solista como la que han grabado en conjunto.

“Apoyamos a Neil y estamos de acuerdo con él en que se está transmitiendo desinformación peligrosa en el podcast Joe Rogan de Spotify”, se lee en el comunicado.

“Si bien siempre valoramos los puntos de vista alternativos, difundir desinformación a sabiendas durante esta pandemia mundial tiene consecuencias mortales. Hasta que se tomen medidas reales para demostrar que la preocupación por la humanidad debe equilibrarse con el comercio, no queremos que nuestra música, o la música que hicimos juntos, esté en la misma plataforma”, agregaron.

La decisión, entonces, incluye eventualmente todas las combinaciones musicales entre los cuatro integrantes: CSNY, CSN y CN, además de los trabajos en solitario de Crosby y Stills. Nash y Young ya habían comenzado el proceso de eliminar sus propios lanzamientos individuales de la aplicación.

En un segundo tuit, Crosby, quien recientemente afirmó que Young es la “persona más egoísta” que conoce, explicó por qué ahora apoya a su excompañero: “Rogan promueve la mierda contra las vacunas que está matando a la gente”, escribió. “Él no es tan estúpido, así que sabe que es una mentira. Lo vende de todos modos para ganar mucho dinero. Preferiría no estar en el mismo mercado”.

Un reencuentro algo impensado, pero en sintonía con la historia del cuarteto, donde no han faltado los quiebres explosivos, los dardos entre los músicos y las posteriores reconciliaciones.

Tras ese último show de 2013, en una entrevista de septiembre de 2014, Crosby disipó los rumores de otra gira de CSNY citando la falta de voluntad de Neil Young y de incentivos financieros para actuar juntos. A su vez, dijo que la pareja actual de Young, la actriz Daryl Hannah, es como “un depredador puramente venenoso”.

Un mes después, el canadiense respondió a los dichos de Crosby y aseguró que “CSNY nunca volverá a hacer una gira, nunca... Amo a esos muchachos”.

Stephen Stills, Graham Nash y David Crosby en vivo en Los Angeles, California. Foto: AFP

Dos días después Crosby confirmó que “[Young] está muy enojado conmigo” y comparó los comentarios de Young con “decir que hay montañas en el Tíbet”. Pero en mayo de 2015 se disculpó públicamente con Hannah y Young en el show de Howard Stern. “Daryl, si estás ahí afuera, me disculpo. ¿De dónde me sale criticarte? Hay personas a las que puedo criticar: políticos, escoria del estanque. No a otros artistas que han pasado por una vida difícil, igual que yo. Ella tampoco lo ha tenido fácil”, dijo entonces.

Pese a este round entre los dos músicos, CSN (sin Young) se embarcó en una gira mundial por Estados Unidos, Europa y Japón en 2015. Al año siguiente, Nash anunció que Crosby, Stills & Nash nunca volverían a actuar debido al reciente alejamiento de Crosby.

Por esos días, Young le dijo a Rolling Stone que no “descartaría” futuras colaboraciones con el trío. Consultado por estos dichos, Nash replicó: “Ha habido momentos en los que he estado tan enojado con todos nosotros por perder el tiempo y no continuar con el trabajo que no hablé con ninguno de ellos. Pero si Crosby viniera y me tocara cuatro canciones que me dejaran boquiabierto, ¿qué carajo se supone que debo hacer como músico, sin importar cuán enojados estemos el uno con el otro?

Neil Young. Foto: AP

Los cuatro músicos apoyaron en su momento la candidatura de Bernie Sanders a la Casa Blanca, e incluso se rumoreó un posible regreso de la banda como una forma de activismo en medio de la presidencia de Donald Trump. “Creo que los problemas que nos mantienen separados palidecen en comparación con el bien que podemos hacer si salimos y comenzamos a hablar sobre lo que está sucediendo. Así que estaría totalmente dispuesto a hacerlo”, dijo Nash entonces, aunque reconoció que en ese momento no estaba “hablando con David y tampoco con Neil”.

La batalla contra Spotify y el podcast de Joe Rogan cambió el panorama y ha vuelto a reunir al cuarteto por una causa mayor, al menos temporalmente y de forma virtual. El tiempo dirá si la reconciliación se sostiene en el tiempo y si se traducirá o no en una nueva colaboración del grupo.