Día clave para la música en vivo: Minsal se reúne con Lollapalooza para definir las medidas en torno al festival

La música en vivo otra vez atraviesa un panorama incierto y vive días claves para su futuro inmediato. En una especie de deja vu de lo ocurrido hace casi exactos hace dos años, cuando el avance de la pandemia tomaba por sorpresa al mundo y obligaba a paralizar todo tipo de eventos sociales, una nueva ola de cancelaciones y reagendamientos de recitales vuelve a apoderarse de la cartelera chilena, a causa del alza de contagios de Covid-19.

En medio de la esperada -y manida- reactivación, Ómicron azota al sector y sólo en los últimos días se han reagendado o derechamente suspendido conciertos de Illapu, Plumas, Los Tres, Lucybell, Camila Gallardo y un festival de Radio Pudahuel con Myriam Hernández y Noche de Brujas -estos cuatro últimos en la Quinta Vergara-, lo que ha encendido las alertas en el gremio y motivó una respuesta del ministro de Salud, Enrique Paris, quien ayer aseguró que su cartera “no está en contra de la cultura” tras los reclamos de la SCD.

Pero la prueba de fuego será en marzo, con el regreso de Lollapalooza después de dos años de cancelaciones, en el debut del festival en el Parque Bicentenario de Cerrillos. Será el primer megaevento de esta envergadura que se realiza en el país desde inicios de 2020 y el hito que marcará la pauta para el retorno de los grandes espectáculos en vivo, tanto en Chile como en la región.

Por esta razón, esta mañana el mandamás del Minsal se reunió con representantes de la productora Lotus, organizadora del espectáculo, con el objetivo de compartir sus respectivos puntos de vista e intentar fijar protocolos para el desarrollo seguro del evento, fijado para el 18, 19 y 20 del próximo mes y con Foo Fighters, The Strokes y Miley Cyrus a la cabeza.

El propio Paris confirmó su encuentro con los promotores musicales en su balance de la situación epidemiológica de ayer, “para discutir este mismo tipo de medidas que podemos adoptar y qué podemos hacer para que el concierto sea seguro”, detalló.

Según lo que han dicho desde el interior de Lotus, en lo inmediato no está contemplado hacer cambios radicales en la organización de la cita ni menos postergarla por tercer año consecutivo, lo que significará un duro golpe en términos financieros y de imagen para la franquicia.

A su vez, la autoridad enfatizó que el ministerio no se opone a la realización de espectáculos de música en vivo mientras cumplan las medidas correspondientes. “Nosotros no estamos contra el arte, no estamos contra la música, estamos a favor de todo lo que significa la cultura y el entretenimiento, siempre que se cumplan las normas sanitarias”, indicó.

Los gestores de la edición argentina del festival hicieron lo propio y ayer anunciaron las medidas sanitarias que implementará la producción para dar seguridad a los asistentes, artistas y al personal involucrado. Así, uno de los puntos que se acordaron entre productores y autoridades sanitarias es que se exigirá a todo el público mayor de 13 años acreditar al momento de su ingreso el esquema completo de vacunación, aplicado al menos 14 días antes de cada jornada. El pase libre Covid deberá constar de las dos dosis recomendadas o la dosis única cuando corresponda, como por ejemplo en el caso de la vacuna Cansino, y quienes no cumplan con este requisito tendrán tiempo de devolver sus tickets entre el 15 y el 28 de febrero, informó la organización local.

Además, detallaron que si la persona asiste el viernes 18 al evento, el último día que tiene para vacunarse es el 3 de marzo inclusive. Y si la persona asiste el sábado 19, el último día para vacunarse es el 4 de marzo inclusive, y así.

Pese a que los detalles de la reunión entre Lotus y el Minsal hasta esta hora se mantenían bajo completo hermetismo, se espera que durante el encuentro se fijen protocolos similares a los acordados al otro lado de la cordillera.

“La música no retrocede”

A la misma hora en que se efectuaba la cumbre entre las autoridades de salud y Lotus, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) volvía a la carga y aumentaba su ofensiva contra la ola de cancelaciones de conciertos, en medio de la aguda crisis que enfrenta el sector tras casi dos años sin poder desarrollarse normalmente.

Cuatro días después de su llamado a los autoridades sanitarias para evitar las suspensiones y aplicar a los recitales los mismos criterios que a actividades como el fútbol (“Da impotencia ver cómo el hilo se corta siempre por el lado de la música y la cultura”, reclamaron el lunes), la entidad que representa a los músicos nacionales inició una campaña en redes sociales para reforzar su posición y definir nuevos protocolos para la música en vivo.

#LaMúsicaNoRetrocede es el slogan de la campaña, que según el organismo “busca remarcar la urgencia de revisar los actuales protocolos y permitir la realización de conciertos de forma segura”, a partir de los dos ensayos clínicos que realizó la entidad el año pasado en conjunto con la Universidad de Chile, para demostrar que la música en vivo se puede desarrollar sin contagios con las medidas adecuadas.

Músicos chilenos despliegan lienzo de protesta en río Mapocho. Foto: Felipe Prado

Desde la SCD, junto con el hashtag, presentaron cinco puntos que consideran esenciales. Entre ellos, que la música no puede soportar una nueva ola de cancelaciones (“mientras que el comercio, los estadios, el turismo, la gastronomía y otros sectores, siguen operando de forma normal o con muchas menos restricciones”, recalcan); que los recitales son un espacio seguro si se toman las medidas sanitarias correspondientes, y que la autoridad sanitaria debe ser clara y definir medidas que permitan operar con aforos viables y regulares.

Por de pronto, representantes de la SCD ya solicitaron una nueva reunión con el Minsal para tratar estos temas, y ya se fijó fecha para el encuentro para los primeros días de marzo, poco antes del cambio de mando y la salida de la actual administración.

En paralelo, la entidad ha realizado las primeras gestiones para reunirse con las autoridades sanitarias entrantes, las que actualmente se encuentran de vacaciones y no estarán trabajando hasta fines de este mes.