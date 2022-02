Fallece Ian McDonald, cofundador y músico clave en el sonido de King Crimson y Foreigner

Durante el miércoles 9 de febero, y por medio un comunicado, se dio a conocer el deceso de Ian McDonald, cofundador de las bandas King Crimson y Foreigner. Según señala el medio Rolling Stone, su representante dijo: “Falleció en paz el 9 de febrero de 2022 en su casa en la ciudad de Nueva York, rodeado de su familia”. Por su parte, el hijo del fallecido músico confirmó por medio de su cuenta personal de Facebook que la causa del deceso se debió a un cáncer.

El músico, fue reconocido como una de las figuras clave en el desarrollo del rock progresivo, ejerciendo como saxofonista y tecladista. Durante su etapa con King Crimson coescribió el icónico disco debut In the court of the Crimson King (1969). Sin embargo, tras la gira de la banda por Estados Unidos a finales del mismo año, abandonaría el grupo, para posteriormente participar de un proyecto en dúo con el baterista y ex compañero en Crimson, Michael Giles. A su vez, volvería algunos años más tarde como músico de sesión en el clásico disco Red (1975).

Su afinidad por la música jazz fue clave para el sonido inicial de King Crimson. De hecho, es el principal responsable de las secciones de saxofón del clásico 21s century Schizoid man.

Tras su paso por King Crimson, McDonald junto a Mick Jones en guitarras, Lou Gramm en la voz, el baterista Dennis Elliott, el tecladista Al Greenwood y el bajista Ed Gagliardi crearían en 1976 la banda Foreigner. En esta etapa, McDonald se encargaría principalmente de interpretar las guitarras rítmicas, los instrumentos de viendo y teclados. Permaneció en a la banda hasta 1980 dejando su sello en discos como Foreigner (1977), Double Vision (1978) y Head Games (1979). Años más tarde, volvería para colaborar en reuniones que se realizaron con los miembros clásicos del grupo durante 2017 y 2018.

También participó en importantes títulos del período más clásico del rock, como el legendario Electric warrior (1971), de la banda T. Rex.

Finalmente, la última banda de McDonald fue un proyecto conocido bajo el nombre de Honey West, además de haber ejercido en el curso de los años como músico de sesión para artistas como Steve Hackett.

Cabe destacar que Ian McDonald aparece brevemente en el tráiler del próximo documental de King Crimson, In the court of the Crimson King, en donde se le puede observar dirigiendo algunas palabras para Robert Fripp.