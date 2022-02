Oppenheimer: así se verá Cillian Murphy en el nuevo filme de Christopher Nolan

Uno de los proyectos cinematográficos más estelares de Hollywood lanza su primera imagen: Oppenheimer, el nuevo largometraje de Christopher Nolan, que tendrá a Cillian Murphy en el rol de J. Robert Oppenheimer, considerado el “padre de la bomba atómica”.

El actor irlandés de Peaky Blinders asume el papel principal dentro de un elenco también compuesto por Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett y Kenneth Branagh. Este último, actualmente nominado a los Oscar por Belfast, se convirtió hoy en el último confirmado de la cinta y volverá a colaborar con el director tras Dunkerque (2017) y Tenet (2020).

Nolan se basa en el libro American Prometheus: The triumph and aragedy of J. Robert Oppenheimer, de Kai Bird y Martin J. Sherwin, para crear un filme que sigue al hombre que dirigió el “Proyecto Manhattan”, la iniciativa estadounidense que desarrolló por primera vez armas nucleares para la Segunda Guerra Mundial.

Tras separarse de Warner Bros. –por sus desacuerdos en torno al estreno de Tenet–, la película marca el primer proyecto del realizador junto al estudio Universal Pictures. El presupuesto con el que cuenta ascendería a los US$ 100 millones.

Su estreno está fijado en Estados Unidos para el 21 de julio de 2023.