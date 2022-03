Festival de Cannes no aceptará delegaciones rusas en su edición número 75

En las últimas horas, el Festival de Cannes hizo público mediante un comunicado su decisión de no aceptar delegaciones rusas para su edición 2022, la que se llevará acabo del 17 al 28 de mayo en Francia. No obstante, el equipo organizador del festival no se pronunció sobre si esta determinación contempla la exclusión de cintas o realizadores rusos de manera individual, aunque señalaron que la medida prevalecerá salvo que la guerra termine “en condiciones que satisfagan a la población ucraniana”.

“En un momento en el que el mundo está sumido en una grave crisis y ve parte de Europa en estado de guerra, el Festival de Cannes desea expresar su pleno apoyo al pueblo ucraniano y a todas las personas que se encuentran en su territorio. Por modesto que resulte, unimos nuestras voces a la de todos aquellos que se oponen a esta situación inaceptable y denuncian la actitud de Rusia y sus dirigentes”, señalaron desde su página oficial.

De la misma forma, en el comunicado se hizo hincapié en su vínculo con artistas y profesionales cinematográficos ucranianos, como también con sus familias. “Hay quienes no conocemos, y hay quienes sí conocemos, y a quienes hemos recibido en Cannes con obras que todas dicen mucho sobre la historia y el presente de Ucrania”, señalan.

Durante los últimos años, Rusia ha tenido gran presencia en Cannes, siendo partícipe del certamen nuevos cineastas que se han mostrado políticamente comprometidos en temas como la libertad de expresión en su país. Entre otros, destaca el director Kirill Serebrennikov, quien ya ha participado de la instancia con cintas como Petrovs Flu (2021) y Leto (2018).

Serebrennikov se ha reconocido como un férreo opositor al gobierno de Vladimir Putin.

Finalmente, el anuncio de la organización del Festival de Cannes se engloba dentro de otra serie de posturas tomadas desde la industria del cine y del espectáculo a nivel internacional, frente a la invasión rusa a Ucrania. Así, durante los últimos días, algunos grandes estudios de Hollywood como Disney, Warner, Sony, Paramount y Universal anunciaron que no presentarán sus próximos estrenos en Rusia.