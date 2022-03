Frank’s White Canvas estarán en el festival Vive Latino y anuncian su primer single en español

Es una de las bandas chilenas para tener en el radar de los últimos años, gracias a una consistente propuesta donde las guitarras afiladas se hermanan con atmósferas densas y etéreas. Todo cantado en inglés, bajo una identidad de género distintiva y una personalidad con principios propios.

El dúo Frank’s White Canvas se ha ganado un espacio en la escena nacional -ganaron Mejor Artista Rock en los Premios Pulsar de 2021- y en ese trampolín miran ahora su próxima conquista: estarán en el festival Vive Latino de México, el más relevante de Latinoamérica, el domingo 20 de marzo a las 23:25 horas en la Carpa Intolerante.

Otros invitados a la cita son Julieta Venegas, Gepe, Residente, C. Tangana, Dread Mar I, Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decandentes, Banda MS, además de las figuras anglo Pixies, Limp Bizkit, Milky Chance y Mogwai.

“Esta invitación nos toma totalmente por sorpresa. Teníamos como gran meta llegar este año a México, pero no pensamos que nuestro primer show sería en un festival de esta magnitud y con el que hemos soñado por años. Estamos muy felices de llevar nuestro mensaje y colores hasta México”, cuenta el conjunto según un comunicado.

Durante los últimos meses, Karin Aguilera y Francisca Torés iniciaron su proceso de internacionalización: en octubre y noviembre de 2021, se presentaron en Colombia (Ibagué, Bogotá, Cali), España (Bilbao, Madrid) y Alemania (Berlín), completando once conciertos entre los cuales destacó su actuación en el influyente festival BIME PRO de Bilbao, donde sostuvieron múltiples reuniones con diversos actores de la industria musical.

Por lo demás, su arribo a México coincidirá con el estreno de Abrázame su primer single completamente cantado en español, y que sigue la línea de temas más lentos como One by one. Estará disponible desde el 11 de marzo en plataformas digitales.