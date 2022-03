Stefan Kramer evalúa su paso por Lolla: “Noté que me estaba relacionando con un público que no había visto antes”

Tras su presentación en Lollapalooza 2022, el comediante Stefan Kramer enfrentó a los medios en una rueda de prensa. Consultado por la brecha generacional, con un público mayoritariamente adolescente y juvenil, quienes quizás no tenían en el radar personajes que imitó, como Álvaro Salas, Don Francisco o Coco Legrand, Kramer reconoció que es algo que notó durante la presentación.

“Me di cuenta que eso no prendió tanto porque no los conocen”, señaló a Culto. Eso sí, consciente de eso, Kramer comentó que es algo que se encuentra trabajando. “Fíjate que yo nunca me metí tanto a las redes sociales, y en un momento mis hijos me dijeron: ‘Hazte un TikTok, papá’, y yo empecé a cachar los comentarios y eran ‘buena tío Kramer’, ‘oye, mi mamá me obligó a sacarme una foto contigo cuando tenía 8 años’. Ahí noté que me estaba relacionando con un público que no había visto antes”, señaló.

“Mis hijos me están viendo TikTok, y les hago caso a los trend de ellos, y mi humor, chao. Lo que ellos digan. Ir a buscar a los jóvenes y sentir que me cachan, de verdad que es emocionante, porque podrían no ubicarme y esa es una sensación linda”.

Asimismo, consultado si iría al ya confirmado Festival de Viña del Mar 2023, lo descartó. “No todavía. Yo creo que tiene que pasar más tiempo y creo que es tan hermoso cuando llevai 2,3 años con una rutina, te la sabís tan bien y vai a pasarlo bien y a navegar. Hay que reinventarse, llegar y hacerlo mismo...no sé. Tengo que tratar de que la gente diga: ‘Oye, este gallo sigue sorprendiendo’. Yo me voy a dejar llevar, pero creo que el próximo año no iría. Yo no voy a ir”.